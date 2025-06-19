В Самаре состоялась онлайн-премьера волжского кино «Чайкин остров»

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Сегодня, 19 июня, состоялась онлайн-премьера короткометражной драмы «Чайкин остров» самарского режиссера Антона Долганова, снятой по сценарию Марии Якутиной. Ранее фильм был доступен к просмотру только в рамках закрытых показов и городских мероприятий, так как ездил по фестивалям по правилам которых картина не должна быть в открытом доступе. Теперь волжское кино может посмотреть каждый желающий по ссылке в ВК https://vk.com/video-54756606_456239326

Антон Долганов, режиссер фильма, основатель Modjo films:

«Прототип главного героя — наш близкий друг, оказавшийся в похожих жизненных обстоятельствах. Всё детство и юность он провёл на Чайкином острове, это реально существующее место недалеко от Самары, особый мир, где жизнь течёт и чувствуется совсем иначе. Важной задачей фильма было показать трудность взаимодействия поколений и что у пап этой любви не меньше, чем у сыновей. Почти у всех членов команды эта история нашла отклик и каждый внес частичку себя в этот фильм. Теперь и вы можете оценить этот фильм».

В съемках фильма приняли участие более 20 человек. Главные герои фильма предстанут перед зрителем в трех временах: конец 80-х, 90-е и наше время. Актер театра «СамАрт» Алексей Елхимов сыграл главного героя, а в роли главной героини и киномамы актриса Самарского Художественного театра «Витражи» Алла Набокова.

Активная фестивальная жизнь принесла самарскому фильму «Чайкин остров» множество кинонаград и теплых отзывов.

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