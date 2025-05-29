В Самаре состоится четвертьфинал Центральной лиги КВН 

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30 мая и 5 июня в 19:00 в Самаре состоится 1/4 Центральной лиги КВН. Мероприятие проводится при поддержке администрации города. 16+



За право продолжить путь к финалу сразятся 10 команд со всей России, всего их ждет три конкурса: «Приветствие», «Импровизация» и «Сюжет».



В пятницу, 30 мая, на сцену выйдут: «Туматч» – Филиал ПАО ИЛ «Авиастар», (г. Ульяновск), «Сборная Сочи», «Улица Степная» (Оренбургская область), «Сборная Самарского Политеха».



В четверг, 5 июня, зрители увидят команду «О» из Оренбурга, «Уфу», «Волгу» из Самары, «Запах груши» из Санкт-Петербурга, «Южный Урал» из Оренбургской области и Республики Башкортостан и «Не беспокоить» – Москва.



Игры пройдут в КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106г).

Фото: администрация Самары