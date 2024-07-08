В Самаре рекрутинг и воинский учет — наиболее востребованные HR-навыки

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В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие кадровики, HR-менеджеры и специалисты по подбору персонала из Самары.

В ситуации кадрового голода в большинстве отраслей экономики, навыки поиска и найма персонала оказались наиболее востребованы (18%). На втором месте сейчас опыт ведения воинского учета (12% голосов опрошенных). На третьем — коммуникабельность (10%).



6% опрошенных считают, что за последние полгода вырос запрос на навыки работы с кадровым ПО, 4% — на компетентность в вопросах кадрового законодательства и миграционного учета. В качестве навыков, востребованность которых увеличилась в последнее время, по 3% кадровиков назвали знание психологии, методов мотивации, оценки и развития персонала.



Время проведения: 10 июня — 4 июля 2024 года