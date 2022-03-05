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В Самаре прозвучала легендарная Ленинградская симфония Шостаковича в исполнении оркестра Большого театра

5 марта 2022 23:07
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Сегодня, спустя 80 лет, легендарное произведение Дмитрия Шостаковича, вновь было исполнено на сцене Самарского академического театра оперы и балета.

5 марта – важная дата в культурном календаре Самарской области и всей страны. В этот день отмечается 80-летие со дня первого исполнения Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича - величайшего музыкального творения русского композитора, начатого им в самые трудные годы Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде.

Впервые симфония прозвучала в Куйбышеве 5 марта 1942 года в исполнении эвакуированного оркестра Большого театра под управлением Самуила Самосуда. Сегодня, спустя 80 лет, легендарное произведение Дмитрия Шостаковича, которое в современных реалиях приобрело особую актуальность и значимость, вновь было исполнено на сцене Самарского академического театра оперы и балета талантливыми музыкантами оркестра Большого театра под руководством Тугана Сохиева. Гастроли были организованы ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.

Сегодня в зале собрались, чтобы услышать легендарную симфонию Победы, ветераны, защитники Отечества наших дней, люди, неравнодушные к культуре, искусству, истории своей Родины. Вместе с земляками в этот день в зале Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича слушал героическую музыку, повествующую о силе духа и несокрушимости русского народа Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«День исполнения Седьмой симфонии Шостаковича – это святая дата для нас. Эта дата в сердце каждого жителя нашего региона. И сегодня, в день 80-летия этого события, мы собрались здесь, как и десятилетия назад, чтобы вновь приобщиться к великой музыке, вновь почувствовать трагизм и героизм тех дней. Чтобы напитаться энергией, постараться понять, что переживали люди, которые вынесли на себе горечь утрат, голод и холод, люди, которые выстояли и победили, - обратился к землякам перед началом концерта Губернатор Дмитрий Азаров. – Сегодня, как и в те времена, вокруг нашей страны пытаются замкнуть кольцо блокады. Ростки неонацизма проросли у границ нашей Родины. И сейчас значение этого великого произведения для нас возрастает. Это величайшая музыка, которая вселит в нас уверенность, дух поколения победителей, который у нас в крови».

«Ленинградская» симфония стала для миллионов людей символом борьбы за жизнь, веры в победу советского народа в самый тяжелый период Великой Отечественной войны. Именно из Куйбышева, который в годы войны имел статус «запасной столицы», началось триумфальное шествие Седьмой симфонии по Советскому Союзу, а затем по миру.

«Трудно переоценить роль «Ленинградской» симфонии в разгроме фашизма. Чувство гордости, величия, трагизма, страдания и победы – все в этой музыке. Она стала духовным оружием в разгроме нацизма, - подчеркнул Губернатор. - Я очень рад тому, что память об этом событии, благоговейный трепет перед величайшей музыкой и гением Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в сердцах жителей Самарской области».
Накануне важного концерта Самарскому академическому театру оперы и балета, который по сей день хранит память о гениальном композиторе, было присвоено имя Дмитрия Шостаковича. Каждый год 5 марта здесь звучит Седьмая симфония. Для всех самарцев, а прежде куйбышевцев – это святая традиция.

Исполнение этого знакового для всего русского народа произведения оркестром Большого тетра стало бесценным подарком жителям Самарской области и гостям региона. За это Губернатор поблагодарил Большой театр и его генерального директора Владимира Урина: «Спасибо, что вы с нами в этот день. Это имеет особое значение для сегодняшнего события в культурной жизни страны. Именно так и было 80 лет назад».

«Для нас это событие является чрезвычайно важным. И когда мы получили предложение в день 80-летия «Ленинградской» симфонии, в тот же день, в тот же час, исполнить в Самаре это великое произведение, мы мгновенно откликнулись на него. И сегодня мы здесь, в Куйбышеве, в Самаре», - отметил в свою очередь Владимир Урин.

Особые слова благодарности Губернатор адресовал Министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой, которая поддержала инициативу проведения мероприятия. Благодаря ее поддержке и работе большой команды стала возможной прямая трансляция концерта во всех виртуальных концертных залах страны, которые появились благодаря национальному проекту «Культура», инициированному Президентом Владимиром Путиным. И сегодня приобщиться к знаковому культурному событию смог каждый житель России.

«Я очень рад тому, что это яркое событие культурной жизни России объединило всю страну. Понятно, что наши соотечественники на Дальнем Востоке, в Сибири будут смотреть концерт в записи, но в Европейской части России в виртуальных залах собрались люди, которые будут с нами переживать и гордиться великой историей, великой культурой нашей страны», - сказал Губернатор.

Среди зрителей сегодня в зале были вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР, которые прибыли на Самарскую землю, спасая свои жизни, жизни своих детей. Это люди, которые не понаслышке знают весь ужас войны, которая идет на их Родине долгие 8 лет.

«Я благодарю всех жителей Самарской области, которые откликнулись на беду Донбасса, приняли здесь и постарались создать домашние условия для тех, кто вынужден был покинуть свой родной дом под угрозой войны», - поблагодарил земляков Дмитрий Азаров.

Празднованию юбилея «Ленинградской» симфонии в регионе посвящен ряд мероприятий. В этот же день в фойе Самарского академического театра оперы и балета, в том самом месте, где оркестр Большого театра в начале 1942 года готовился к премьере, открылась выставка «80 лет Седьмой (Ленинградской) симфонии». Экспозицию, рассказывающую о том, как Дмитрий Шостакович работал над своим произведением сначала в блокадном Ленинграде, затем в Куйбышеве, о подготовке и первом исполнении произведения оркестром Большого театра, а также о том, как симфония покорила мир, доказав, что искусство сильнее войны, осмотрели Дмитрий Азаров и Владимир Урин.

«Замечательная выставка, абсолютно современная с точки зрения материала, который здесь представлен. Но главное – она нас действительно возвращает в то время, погружает в ту атмосферу. Это прекрасная идея к 80-летию исполнения Седьмой симфонии Шостаковича сделать эту выставку здесь в театре. На меня она произвела очень сильное впечатление», - прокомментировал генеральный директор Большого театра. Выставка в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича будет работать до 28 марта.

 

Фото:   правительство СО

Теги: Акценты В центре внимания

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