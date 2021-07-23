В Самаре проводят ежедневный мониторинг торговых объектов на соблюдение санитарно-эпидемиологических мер

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В центре внимания проверяющих торговые предприятия различного формата: от магазинов «у дома» до пунктов общественного питания и торгово-развлекательных центров.

Зоны фудкортов теперь работают только навынос, также доступна доставка заказов.

Сотрудники администраций внутригородских районов проводят ежедневный мониторинг торговых объектов. За весь период действия коронавирусных ограничений в Железнодорожном районе Самары выявлено свыше 300 нарушений в работе объектов потребрынка, на предпринимателей наложено штрафов на общую сумму порядка 1 500 000 рублей.

При фиксации нарушения сотрудниками районной администрации составляется акт, который в дальнейшем направляется в Управление гражданской защиты администрации Самары или Роспотребнадзор для составления протокола, далее в суд для принятия решения.

23 июля, в ходе мониторинга одного из крупнейших торговых центров Железнодорожного района, проверяющая бригада не выявила нарушений. В зоне быстрого питания посадочные зоны не работают - огорожены сигнальной лентой, работа ресторанов осуществляется только навынос. Детские зоны в торговом центре также закрыты для посетителей.

Фото: администрация Самары