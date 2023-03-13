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В Самаре прошло заседание Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан. Его провел заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. Также в нем приняли участие главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, представители общественных и патриотических организаций региона.

В Самарской области ведется большая работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Благодаря решению губернатора Дмитрия Азарова на базе Окружного дома Офицеров был создан патриотический кластер, который объединил все ведущие патриотические организации региона. Здесь располагаются региональное отделение ЮНАРМИИ, «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ», Поисковое движение России, региональный Центр Поиска Пропавших Людей, Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ, Военно-исторический клуб «Бессмертные гусары».

Регион активно участвует в окружных проектах, направленных на патриотическое воспитание юных граждан. Под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова реализуется 14 общественных проектов по актуальным для каждого региона социально значимым темам.

В их числе окружной слет поисковых отрядов «Никто не забыт», юнармейские военно-патриотические сборы ПФО «Гвардеец», юнармейская военно-спортивная игра «Зарница Поволжья» и проект «Герои Отечества». Основные цели проекта - организация системной работы по поддержке различных категорий защитников Отечества, участников героических событий, а также по увековечению памяти военнослужащих и представителей правоохранительных органов, погибших при исполнении воинского и служебного долга.

Важной составляющей проекта стало создание и наполнение сайта Герои ПФО, который является востребованным информационным ресурсом. По итогам 2022 года Самарская область заняла лидирующие позиции по всем направлениям этого значимого проекта.

Школьный музей Боевой Славы 33 стрелковой Холмско-Берлинской ордена Красного знамени, ордена Суворова II степени дивизии Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа №100 имени Героя Советского Союза И.Н. Конева» г.о. Самара занял первое место в номинации «Лучший музей (музейная экспозиция), посвященный увековечению памяти защитников Отечества», а учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард-Самара» признан лучшим военно-патриотическим клубом ПФО. В номинации «Наиболее полное выполнение законодательства по увековечению памяти защитников Отечества» Самарская область заняла второе место.

«Система патриотического воспитания молодежи в Самарской области признана одной из лучших в Приволжском федеральном округе. Безусловно, этому способствует развитая инфраструктура патриотического воспитания. Благодаря активной жизненной позиции, личной включенности губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе ведется серьезная и планомерная воспитательно-патриотическая работа. Уверен, что этот курс будет продолжен», - подчеркнул Михаил Феоктистов.

«Происходящие сегодня события подтверждают необходимость сохранения исторической правды, доведения до молодого поколения достоверных сведений и воспитания настоящих патриотов нашей Родины, - отметил Александр Фетисов. - В Самарской области традиционно реализуются различные проекты патриотической направленности, в которых принимают участие как воспитанники военно-патриотических клубов, поискового движения, так и школьники, студенты вузов, колледжей и техникумов. В преддверии памятных дат и дней воинской славы России воспитанники военно-патриотических клубов с гордостью заступают на Пост № 1. Наши молодые люди, волонтеры не оставляют без внимания ветеранов Великой Отечественной войны, помогают семьям военнослужащих, которые в настоящее время защищают интересы нашей страны в ходе специальной военной операции. С 1 сентября 2022 года стало традиционным еженедельное поднятие Государственного флага России в образовательных организациях».

Принимая участие в патриотических мероприятиях и конкурсах, вырабатывая закалку, тренируясь по различным направлениям военно-прикладных видов спорта, лучшие из лучших ребят получают шанс стать активными участниками Парада Победы и Парада Памяти, которые проводятся на центральной площади региона – площади имени В.В.Куйбышева. 9 мая 2022 года в Параде Победы приняли участие более 400 обучающихся – юнармейцев и воспитанников военно-патриотических клубов.

Кроме того, активное участие в патриотической работе принимают бойцы Самарского реготделения Российских студенческих отрядов. Они помогают в проведении Всероссийского военно-исторического лагеря «Страна героев», который второй год будет принимать Самарская область. По инициативе самарских бойцов в прошлом году на въезде в столицу региона на трассе М5 была создана композиция, состоящая из Флага России, символов СВО и фраз гимна России.

Одно из важнейших направлений в сфере патриотического воспитания – всесторонняя поддержка участников специальной военной операции, а также членов их семей. Сегодня по всему региону возобновили свою работу муниципальные штабы Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

«С начала реализации Акции и по настоящее время силами волонтерских штабов было выполнено более 950 заявок на оказание помощи. Также собрали уже более 5 тысяч коробок с необходимыми материалами для бойцов СВО. Волонтеры «серебряного возраста» Самарской области изготовили для них более 9,5 тысяч текстильных изделий: балаклавы, баффы, носки, маскировочные халаты, термобелье, подшлемники. Не оставляем без внимания и близких военнослужащих», - рассказал руководитель Самарского реготделения Всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы», руководитель регионального штаба акции #МЫВМЕСТЕ Сергей Андриянов.

В школах региона проводятся классные часы, уроки мужества и беседы на тему «Моя страна», а также реализуются всероссийские акции. Так, в рамках акции «Письмо русскому солдату» школьники региона написали и отправили более 1 000 писем со словами поддержки бойцам СВО. Кроме того, в образовательных организациях открываются Парты героев. В общей сложности в школах области уже проведено более 1,5 тысяч акций, в которых приняли участие более 230 000 человек.

«В феврале этого года Федеральное агентство по делам молодежи запустило всероссийский проект «Твой Герой». Проект реализуется в целях поддержки военнослужащих, возвращающихся из зоны проведения СВО, а именно их трудоустройство в учреждения сферы работы с молодежью и смежных отраслях, а также их участие в просветительской и наставнической деятельности. В данный момент проект запущен только в нескольких регионах в качестве пилотного. Конечно, Самарская область не может остаться в стороне», - рассказал заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Оказанию помощи участникам СВО в регионе уделяют большое внимание. При поддержке Агентства стратегических инициатив и при личном участии губернатора Дмитрия Азарова разработан проект "Возвращение". Комплексный межведомственный план мероприятий по оказанию помощи гражданам, вернувшимся со специальной военной операции, включает социальные гарантии, реабилитацию, трудоустройство, а также организацию свободного времени. Проект получил высокую оценку Президента Владимира Путина и был рекомендован главой государства к распространению в других регионах страны.

Поддержка участников СВО – на повестке и у нового движения, которое было создано в стране при поддержке главы государства – «Движение первых». Оно объединило юных жителей нашего региона – первичные отделения создаются в школах, колледжах, техникумах.

«В феврале нами был реализован проект, направленный на поддержку наших военнослужащих специальной военной операции «Отважным и важным». Проект представляет собой конкурс детских рисунков, лучшие из которых были преобразованы в шевроны – талисманы для наших героев. Мы видим, как жители Самарской области поддержали этот проект. В сжатые сроки информационной кампании к нам поступило более 700 работ юных жителей региона, и вплоть до текущего дня к нам продолжают и продолжают поступать все новые рисунки. В рамках проекта было изготовлено 5 000 шевронов, и в настоящее время мы прорабатываем концепцию возможного продолжения акции», - отметила председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Самарской области Кристина Гнатюк.

Поддержку оказывают и жителям Донбасса. Регион в числе первых начал направлять гуманитарную помощь. Активную работу в этом направлении ведут представители Самарского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». За год в составе гуманитарной миссии на Донбассе уже побывало 54 волонтера.

«Вместе с ребятами из других регионов молодогвардейцы доставляют продукты и медикаменты людям старшего возраста в городах и отдаленных сёлах, в день совершают более 50 выездов, всего совершили свыше 500 выездов, выдавали продовольственные наборы в гуманитарном центре, в среднем в день мы раздавали около 6 тонн, это 1500 продовольственных наборов, организовывали досуговые мероприятия для детей, такие как: уроки русской истории в игровой форме, изготовление открыток для Российских военнослужащих с поздравлением к новому году», - рассказал руководитель регионального штаба Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Антон Родионов.

За большой вклад в патриотическую работу представители общественных объединений региона были отмечены Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора Самарской области.

Фото: департамент информационной политики СО