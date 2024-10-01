В Самаре прошла торжественная церемония вручения знаков отличия комплекса ГТО

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В 2023 году жители Самарской области завоевали рекордное за все годы реализации комплекса ГТО количество знаков. Вчера заслуженные награды получили самые младшие участники ГТО - дети первой возрастной ступени, которые выполнили нормативы в региональном центре тестирования ГАУ СО "ОЦСМ".



Врио заместителя министра спорта Самарской области Галина Дорохова провела вручение и сказала напутственные слова каждому из начинающих спортсменов.



Фотографии смотрите в группе регионального оператора ГТО в Самарской области.

Фото: ГТО СО