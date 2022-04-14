В Самаре прошла командно-штабная тренировка при ЧС в период паводка

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В случае возникновения ЧС на базе школы № 57 будет организован пункт временного размещения горожан. Планируется, что людей доставят сюда на автобусах.



Был показан порядок работы пункта временного размещения, в том числе работы групп регистрации и приема, а также осмотрели комнату матери и ребенка, место приема пищи, медицинский пункт.



Самарцы смогут получать горячее питание – его приготовлением и подачей займётся предприятие, которое обеспечивает питанием учащихся школы. Если в пункт временного размещения прибудут мамы с маленькими детьми, то их оперативно обеспечат кроватями и игрушками.



Затем свою готовность продемонстрировали сотрудники городского поисково-спасательного отряда. Они показали комиссии задействованное оснащение, экипировку и в целом организацию спасательной операции.



Все профильные службы готовы к выполнению необходимых мероприятий в рамках поставленных задач.

Фото: администрация Самары