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В Самаре прошел конкурс среди водителей и кондукторов транспортных предприятий

29 марта 2023 18:41
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Услуги перевозок городским общественным транспортом должны быть доступны для всех горожан, включая граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Услуги перевозок городским общественным транспортом должны быть доступны для всех горожан, включая граждан с ограниченными возможностями здоровья. Следуя этому принципу, работа идет по многим направлениям. Так, сегодня во Дворце ветеранов прошел финал конкурса «Доступные услуги городского транспорта» среди кондукторов и водителей транспортных предприятий города.

Цель конкурса – повысить уровень профессиональной подготовки водителей и кондукторов в их взаимодействии с людьми с инвалидностью и другими маломобильными группами населения, которые пользуются общественным транспортом.

Конкурс поддержали СГООИК "Ассоциация Десница", перевозчики, работающие на льготных маршрутах (МП «ТТУ», ООО «Самара Авто Газ»), коммерческие перевозчики и, конечно, городской Департамент транспорта.

Как отметил заместитель директора МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Валерий Бобков, подготовка сотрудников ведется на постоянной основе.

«Ежемесячно проводятся занятия и инструктажи по работе с пассажирами, имеющими ограничения по слуху и зрению, и другими маломобильными гражданами. Сотрудники к выполнению поставленных задач готовы», – сообщил Валерий Бобков.

Не менее внимательно к маломобильным пассажирам относятся и на автобусных маршрутах.

«Навыки взаимодействия водителей и кондукторов оттачиваются непрерывно. В своей повседневной работе мы регулярно обслуживаем маломобильных граждан, пассажиров с детскими колясками, – рассказала пресс-секретарь компании «Самара Авто Газ» Анна Замыцкая. – А конкурсное мероприятие поможет дополнительно улучшить качество подготовки водителей и кондукторов. Считаю, что это очень хорошая и правильная идея – проводить такие конкурсы».

В рамках конкурса предусмотрена как теоретическая часть, посвященная вопросам оказания ситуационной помощи пассажирам с инвалидностью, так и практическая, на которой дополнительно отрабатываются умения и навыки водителей и кондукторов, которые взаимодействуют с маломобильными попутчиками.

Подобный конкурс в Самаре проводится впервые. Это стало возможным благодаря гранту «Доступные услуги городского транспорта», который был поддержан Фондом президентских грантов. По результатам специализированного курса, дополнительное обучение прошли более 300 человек из числа водителей и кондукторов самарских предприятий, работающих в сфере пассажирских перевозок.

«В конкурсе принимают участие команды, состоящие из водителя и кондуктора. Помимо конкурсной части, мы также провели экспертную оценку состояния остановочных пунктов по автобусным маршрутам № 66 и № 27. По каждой остановке были составлены так называемый паспорт доступности, а также дорожная карта, включающая план мероприятий по созданию доступной среды. Вся документация направлена в мэрию Самары и в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области для изучения вопроса дальнейшей реализации наших предложений», – пояснил организатор конкурса, председатель правления АНО «Самарский ресурсный центр формирования социальной среды для инвалидов», председатель правления Самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» Евгений Печерских.

В апреле «Ассоциация Десница» запланировала проведение форума, на котором будут обсуждены и приняты регламенты оказания услуг – не только в части работы общественного транспорта, но и по ряду других направлений.

По результатам конкурса первое и второе места – у сотрудников МП «Трамвайно-троллейбусное управление», а третье место присудили участникам от ООО «Самара Авто Газ».

 

Фото:   администрация Самары

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