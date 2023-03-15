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В Самаре прошел финал конкурса "Учитель года"

15 марта 2023 23:10
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Пять финалистов встретились на площадке института развития образования, чтобы провести мастер-класс для коллег и представить свои проекты на педсовете.

В этом году в конкурсе профессионального мастерства педагогов приняли участие 850 учителей со всех районов губернии. Пять финалистов встретились на площадке института развития образования, чтобы провести мастер-класс для коллег и представить свои проекты на педсовете под руководством министра образования Самарской области. Имя победителя станет известно в конце апреля, сообщает sovainfo.ru.

Областной конкурс "Учитель года" состоялся уже в 33-й раз. "Стартовый" отбор его участники проходили в своих учебных заведениях и образовательных округах. Для регионального этапа отобрали 21 кандидата, среди них оказались представители всех округов и преподаватели практически всех предметов школьной программы.

Члены экспертного совета оценивали открытые уроки и внеклассные мероприятия участников. Жюри возглавила директор самарского филиала Московского городского педагогического университета Галина Козловская, а в его состав вошли представители клуба "Учитель года" - обладатели почетного титула разных лет и преподаватели Самарского государственного социально-педагогического университета.

Они определи пятерых финалистов, которые собрались в Самарском институте развития образования для того, чтобы пройти последние конкурсные испытания. Им предстояло дать мастер-класс – поделиться своими авторскими методиками преподавания и выступить на педагогическом совете.

За несколько минут нужно было представить свое видение критериев эталонной школы, заложенных в основу федерального проекта "Школа Минпросвещения России". Например, воспитательной работы, школьного климата, возможностей для детского творчества или комфортной образовательной среды.

Ведущим необычного педсовета стал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

В числе лучших - не только специалисты со стажем, но и совсем юные учителя, которые находятся в самом начале профессионального пути, но им уже есть чем поделиться с коллегами.

Преподаватель истории и обществознания из Образовательного центра села Челно-Вершины Татьяна Трофимова работает с детьми более 27 лет.

"Профессию я выбрала сердцем. Еще со школьной скамьи была влюблена в свой предмет, и эту любовь пронесла через всю жизнь, - рассказывает она. - Педагогика – ответственное дело. В наших руках жизнь детей, от нас зависит, каким будет наше будущее".

В финале она выступила с темой, которая близка ей как руководителю специализированного педагогического класса, и рассказала о роли учителя в реализации системы наставничества в образовании.

"Пока наставничество в наших школах – это скорее волонтерство, а хотелось бы выстроить систему длительного сотрудничества наставника и ученика, - объясняет Татьяна Трофимова. - Чтобы выпускник педагогического класса становился студентом, приходил в родную школу на практику, а затем возвращался сюда уже молодым специалистом, и все это время его сопровождал его учитель".

За плечами ее коллеги, учителя истории и обществознания тольяттинской школы № 93 Артема Степанова всего четыре года педагогического стажа, но он уже успел выиграть областной конкурс "Я – молодой учитель".

Интересно, что связывать свою жизнь с педагогикой Артем совершенно не собирался. Он получил образование по специальности "история философии".

"Сейчас я понимаю, что в определенные этапы жизни мои учителя и преподаватели как будто "подталкивали" меня к этой профессии, - говорит он. - На четвертом курсе я заинтересовался педагогической деятельностью и пришло осознание, что работа с детьми – то, чем я действительно хочу заниматься. Причем это не только непосредственно обучение, но и внеурочные занятия. Сейчас у меня очень большая нагрузка, но я получаю огромное удовольствие от общения с учениками, от того, что мы находим общий язык и вместе создаем новые интересные методики".

Залог успешной работы – такие формы обучения, чтобы ребенок понимал, зачем ему это нужно знать и как эта информация пригодится в жизни, уверен Степанов. Чтобы замотивировать ученика, прежде всего нужно искренне интересоваться своим предметом самому. Новые интерактивные форматы, которые молодой педагог представил на своем мастер-классе, родились в разгар пандемии, когда школы находились на дистанционном обучении, и пришлось искать способы "оживить" онлайн-уроки.

"Без визуализации детям сложно воспринимать новую информацию. Поэтому я придумал технику групповой работы "Немое кино". Создаю для урока видеоряд, а ученики, анализируя исторические источники, должны понять, что изображено на экране, и "озвучить" видео, - рассказал он. - Иногда они сами подбирают сюжет, а я его комментирую, я всегда только за такую смену ролей".

Еще одна методика – "Живая история" помогает буквально за первые 3-5 минут урока полностью завладеть вниманием учеников и "включить" их в процесс. На занятия учитель приносит привычные предметы обихода и рассказывает о событиях или подвигах, которые оказались с ними связаны. Так теоретическая наука, казалось бы, оторванная от реальной современной жизни, приобретает вполне осязаемые черты.

На педагогическом совете Артем Степанов поднял тему школьных объединений. Он рассказал о своем опыте организации туристического клуба, который может выполнять и учебную, и воспитательную задачу. Со своими подопечными он планирует посетить как можно больше значимых для нашего региона памятных мест и охраняемых природных территорий, чтобы создать у детей образ Самарской губернии как родного края.

"Мы не делим педагогов на молодых и "учителей со стажем", нам нужны все, - отмечает Виктор Акопьян. - Если человек может поделиться опытом, если этот опыт берут, применяют и показывают хорошие результаты, мы очень рады. Наш конкурс – это прежде всего возможность развиваться, повышать квалификацию, показать свои методы и увидеть, что можно почерпнуть у коллег. Причем мы с каждым годом стараемся расширить горизонты, приглашаем к участию не только учителей, но и воспитателей, педагогов-психологов. В конечном итоге, я уверен, такой подход окажется полезным прежде всего для детей, ведь во всех наших образовательных учреждениях станет еще больше высококлассных специалистов".

Итоги регионального этапа огласят на торжественной церемонии награждения в апреле. Победитель будет представлять Самарскую область на всероссийском конкурсе, который пройдет в Москве в октябре и будет приурочен ко Дню учителя.

 

Фото:   минобразования СО

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