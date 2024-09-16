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15 сентября в Самаре состоится финал Открытого чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT
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В Самаре прошел финал Чемпионата по дрифту DRIFT THAT

16 сентября 2024 17:25
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Профессионалы своего дела выложились на все сто процентов в стремлении продемонстрировать красивый парный дрифт, показали уникальное мастерство и сожгли 216 покрышек. 

В Самаре прошел финал Чемпионата по дрифту DRIFT THAT. Лучшим в сезоне стал тольяттинец.

В воскресенье, 15 сентября на площадке ТК «Амбар» прошли самые зрелищные автоспортивные соревнования Поволжья — финал Открытого Чемпионата DRIFT THAT 2024. 

Участие в чемпионате приняли более 50 автоспортсменов со всей страны, среди которых чемпионы и призёры прошлых соревнований из Самары, Тольятти, Саратова, Казани, Ульяновска, Екатеринбурга, Калининграда, Рязани.  

Профессионалы своего дела выложились на все сто процентов в стремлении продемонстрировать красивый парный дрифт, показали уникальное мастерство и сожгли 216 покрышек. 

Лидерами финального этапа стали Эмиль Файзуллин из Казани (Nissan Silvia s14), Сергей Ермаков из Самары (BMW e92) и Валерий Абрамов из Тольятти (BMW e46). 

По итогам сезона 2024 победителем Открытого чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT стал тольяттинец Валерий Абрамов (BMW e46), на втором месте пилот из Самары Сергей Ермаков (BMW e92), а на третьем Егор Фильков из Тольятти (BMW e92). 

Победитель сезона Валерий Абрамов принимает участие в соревнованиях седьмой сезон. Ранее неоднократно становился обладателем 2 и 3 места и в этом году в жесткой борьбе взял первое место в сезоне вместе со своей командой Customs cartel, ставшей лучшей в групповом зачете, сообщают организаторы Чемпионата. 

 

Фото:   организаторы Чемпионата

 

 

Теги: Самара

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