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В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах 

22 января 2025 17:30
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Как и прежде оно пройдет в автоматизированном порядке.

24 января в Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в муниципальных детских садах на 2024-2025 учебный год. Как и прежде оно пройдет в автоматизированном порядке на Портале образовательных услуг https://es.asurso.ru  На сегодняшний день в системе дошкольного образования Самары более 2 тысяч вакантных мест, из них порядка 450 мест для детей ясельного возраста.

«Для успешного проведения указанной процедуры рекомендуем родителям проверить данные, указанные в заявлении, на Портале образовательных услуг в разделе «Поиск заявлений». В случае обнаружения неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в МФЦ для внесения необходимых изменений», - пояснила заместитель главы города Самара Ирина Коковина.

Родители ребенка могут добавить в заявление не более пяти предпочитаемых садов в порядке убывания предпочтения. Для изменения списка учреждений в электронном заявлении необходимо обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится на основании следующих критериев:
- наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;
- даты регистрации ребенка в электронном реестре;
- возраста ребенка по состоянию на 01.09.2024;
- направленности группы;
- желаемой даты зачисления не позднее даты распределения.

О предоставлении места для ребенка в детском саду родителям сообщат специалисты учреждения в соответствии с контактными данными, указанными в заявлении. Кроме того, электронное заявление перейдёт из статуса «Очередник» («Ожидание направления») в статус «Направлен». Смену статуса можно отследить на Портале образовательных услуг https://es.asurso.ru/ в разделе «Поиск заявлений».

В течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте необходимо обратиться в указанный детский сад для письменного подтверждения своего согласия с предоставленным местом. В случае, когда родители ребенка не согласны с предоставленным местом необходимо обратиться в МФЦ для письменного подтверждения. Если этого не сделать, принять участие в следующих распределениях свободных мест не получится.  Восстановить ребенка в электронном реестре можно также обратившись в МФЦ.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Самара

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