В Самаре пройдет Межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению «Два века с Александром Николаевичем Островским»

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28 сентября пройдет масштабное событие в культурной жизни региона - Межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению «Два века с Александром Николаевичем Островским».

Организатор Фестиваля – ГБУК «Самарская областная библиотека для слепых» при поддержке Министерства культуры Самарской области в партнерстве с Самарской областной организации Всероссийского общества слепых.

В этом году Фестиваль пройдет уже в семнадцатый раз. Ежегодно задается определенная тематика Фестиваля – от экологии и культуры народов Поволжья до памятных дат Великой Отечественной Войны. В этом году мероприятие посвящено творчеству выдающегося русского писателя Александра Николаевича Островского, на произведениях которого выросло не одно поколение жителей России. Темы, затронутые автором, созданные им образы, близки, знакомы и понятны каждой русской душе.

Проведению праздника творчества предшествовала длительная и кропотливая подготовительная работа, в процессе которой, участниками Фестиваля было изучено множество литературных произведений для последующего написания сценария и постановки своего оригинального театрального представления. Для полного погружения в образ участники общались с представителями творческих профессий: актерами, литераторами, сценаристами.

В Фестивале примут участие 12 команд – незрячих и слабовидящих людей из Самарской, Саратовской, Костромской областей и Краснодарского края.

В первой части Фестиваля предусмотрено выступление команд с подготовленными творческими представлениями фрагментов пьес Александра Николаевича Островского: «Бесприданница», «Одно утро подпольного миллионера», «Счастливый день», «Доходное место» и многих других. Во второй части участников Фестиваля ожидает командная игра в стиле КВН, состоящая из трех конкурсов: «Конкурс капитанов», «Стэм» и «Блиц-турнир». В этой части программы участники поразмышляют о том, какими бы были произведения А.Н. Островского, если бы создавались в наши дни, чем схожи персонажи автора с героями нашего времени и в чем их отличия.

По итогам Фестиваля будет создан видеофильм о театрализованных представлениях команд, к которому получат доступ все желающие, в том числе незрячие и слабовидящие жители Самарской области и других регионов РФ.

Фестиваль пройдет на базе отдыха «Радуга» (п. Прибрежный).

Фото: минкульт СО