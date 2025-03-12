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В Самаре пройдет идеятон для студентов ИТ-специальностей

12 марта 2025 13:14
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В Самаре пройдет идеятон для студентов ИТ-специальностей

22 марта ИТ-холдинг Т1 проведёт в Самаре второй воркшоп-идеятон T1.КОД.МАРТ. В рамках конкурса студенты смогут прокачать свои навыки в решении реальных ИТ-задач, а финалисты получат фаст-трек в первый этап образовательного интенсива «ИТ-лагерь Т1».

Участникам Т1.КОД.МАРТ предстоит за сутки  подготовить концептуальное решение кейса от Т1, а именно: разработать инновационную систему, которая объединит данные из разных источников, проанализирует их и поможет принимать более точные решения. Ведущие эксперты T1 будут курировать команды на протяжении всего идеятона. Они не только будут направлять участников, но и предоставят развернутую обратную связь по их проектам. Мероприятие в первую очередь ориентировано на студентов таких направлений, как разработка, тестирование, анализ данных и информационная безопасность.

По итогам соревнования жюри определит победителей в командном и индивидуальном зачетах. Проекты будут оцениваться по трем ключевым критериям: техническая реализация, инновационность и потенциал внедрения. Более ста финалистов смогут в приоритетном порядке попасть на первый этап ИТ-лагеря Т1 – образовательный интенсив по востребованным ИТ-направлениям: разработка, тестирование, системный анализ и администрирование.

«В прошлом году в конкурсе поучаствовали более 90 студентов, и мы рассчитываем, что теперь интерес к идеятону будет ещё больше. Мы ждем студентов, которые хотят попробовать свои силы в решении актуальных задач и погрузиться в специфику разработки современных ИТ-продуктов. T1.КОД.МАРТ — это отличный шанс для молодых специалистов заявить о себе, получить ценный опыт работы над реальными проектами и пообщаться с ведущими экспертами отрасли», — прокомментировала Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу.

Соревнование пройдет 22 марта одновременно в семи городах России: Самаре, Нижнем Новгороде, Ижевске, Екатеринбурге, Новосибирске, Рязани и Краснодаре, частично на базе вузов-партнеров Т1: Самарского университета, ННГУ, НГУ, УрФУ, КубГУ. Т1.КОД.Март – один из проектов направления Т1.Дебют, в рамках которого ИТ-холдинг Т1 реализует образовательные проекты, стажировки, олимпиады и практики для школьников, студентов и начинающих специалистов, а также сотрудничает с вузами в сфере образования.

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