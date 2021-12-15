В Самаре продолжается мониторинг объектов потребрынка на соблюдение санитарно-эпидемиологических мер 

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Районные администрации наделены полномочиями проводить мониторинг объектов торговли и сферы услуг в ежедневном режиме. В Промышленном районе с начала года составлено более 500 материалов.



При фиксации нарушения составляется акт, который в дальнейшем направляется в Роспотребнадзор или другой уполномоченный орган для составления протокола, далее в суд для принятия решения.



Администратор торгового центра на Московском шоссе рассказала, что все ограничительные мероприятия реализуются в полном объеме.



Организована работа службы охраны на входе, чтобы не допустить на территорию граждан без QR-кода, свидетельствующего о вакцинации или отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией, регулярно проводится дезинфекция помещений и всех контактных поверхностей, арендаторы несут ответственность за организацию безопасного пространства для посетителей.

Фото: администрация Самары