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В Самаре представители Росгвардии приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню сотрудника ОВД

10 ноября 2021 11:40
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В Самаре представители Росгвардии приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню сотрудника ОВД

В Самаре состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню сотрудника органов внутренних дел. Своих коллег с профессиональным праздником поздравили представители Управления Росгвардии по Самарской области, принявшие участие в торжественных церемониях.


Временно исполняющий обязанности начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Евгений Нечаев вместе с руководителями силовых ведомств региона, представителями органов власти, ветеранами правоохранительных структур и руководителями общественных организаций возложил цветы к мемориалу, воздвигнутому на месте сгоревшего в феврале 1999 года здания ОблУВД. Страшный пожар унес тогда жизни 57 милиционеров. Впоследствии на месте пожара был возведен мемориал, на гранитных плитах которого увековечены имена и фамилии сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы и пожарной охраны Самарской области, погибших при выполнении служебных обязанностей. 27 фамилий в этом скорбном списке принадлежат сотрудникам подразделений, которые ныне входят в состав Росгвардии.


«В этот день мы поздравляем коллег, которые сегодня продолжают нести службу в органах внутренних дел. Поздравляем ветеранов, посвятивших жизнь милицейской службе. И, разумеется, в этот день мы вспоминаем своих товарищей, погибших на боевом посту. Вне зависимости от того, как называется праздник, который мы отмечаем сегодня, для тех, кто носил милицейскую, а потом полицейскую форму, это очень важный день» - отметил временно исполняющий обязанности начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Евгений Нечаев.

Теги: Росгвардия

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