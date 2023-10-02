В Самаре представили Всемирный фестиваль молодёжи 2024 года

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Участникам региональных проектов «Команда Профи 63» и «Самарский региональный тренинговый центр», которые проходят с 29 сентября по 1 октября в Молодежном центре «Лесная сказка» в Кинельском районе, презентовали крупнейшее международное молодёжное событие 2024 года – Всемирный фестиваль молодёжи.

Студентам и сотрудникам образовательных организаций региона представили программу Фестиваля. Она будет состоять из 7 блоков: содержательный, культурный, спортивный, детский (для самых юных участников), выставочный, полезный. Также планируется отдельная региональная программа, которая пройдёт по всей стране, включая региональный этап «Действуй!» для участников и волонтёров, не прошедших отбор.

Для организации работы Фестиваля будет создан волонтёрский корпус из 5 тысяч добровольцев со всей страны. Его формированием в субъектах России будут заниматься 27 Центров привлечения и подготовки волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи-2024. Один из них расположен в Самарской области.

«Всемирный фестиваль молодёжи-2024 - событие грандиозного масштаба, и мы рады быть его частью. Центру привлечения и подготовки волонтёров Самарской области предстоит отобрать 250 волонтёров из четырёх регионов. Для этого мы формируем команду рекрутеров, которые будут собеседовать кандидатов в волонтёрский корпус, и проводим презентации программы Фестиваля, чтобы как можно больше молодых людей узнали о нём и подавали заявки», — подчеркнула руководитель Центра привлечения и подготовки волонтёров ВФМ-2024 в Самарской области Юлия Рябева.

Чтобы принять участие в Фестивале необходимо подать заявку на сайте fest2024.com до 1 декабря. Планируется, что Всемирный фестиваль молодёжи объединит 20 тысяч молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер жизни, включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.