В Самаре пожаром в кафе на проспекте Кирова занялась прокуратура

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В Самаре пожаром в кафе «Три брата» на проспекте Кирова, 34, корпус 17, произошедшим 28 июля, занялась прокуратура.

Прокуратура Промышленного района Самары проверяет соблюдение противопожарного и земельного законодательства.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в прокуратуре Самарской области.

По уточнённым данным ГУ МЧС России по Самарской области, пожар в кафе «Три брата», начавшийся примерно в половине четвертого дня, удалось полностью потушить только в 19:08. Огнём было охвачено 250 квадратных метров. Для тушения пожара, которому был присвоен ранг «№2», было привлечено 90 человек пожарных и 34 пожарных машины, в том числе от МЧС России 58 человек пожарных и 19 пожарных машин.

В аварийно-спасательных работах при тушении пожара принимали спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области, которые проводили разбор завалов и проливку очагов горения, рассказали в Поисково-спасательной службе Самарской области, пишет Самара-АиФ.