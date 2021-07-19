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В Самаре полицейский помог вернуться домой потерявшей память пенсионерке

19 июля 2021 09:33
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В Самаре полицейский помог вернуться домой потерявшей память пенсионерке

Через сервис приема обращений на сайте ГУ МВД России по Самарской области на имя начальника облглавка генерал – лейтенанта полиции Александра Винникова поступило обращение от жительницы  Самарской области: «Хочу выразить благодарность сотруднику полиции, который помог дезориентированной пожилой женщине.  Спасибо за оперативное реагирование на вызов».

О пожилой женщине, сидевшей в подъезде дома на улице Гвардейской, неравнодушные местные жильцы сообщили в дежурную часть отдела полиции №1 Управления МВД России по г. Самаре. Автор благодарности Ирина вспоминает тот день: «10 июня заметили в подъезде дома бабушку. Она сидела на ступеньках. Мы подошли, задали несколько вопросов и поняли, что она потерялась. Пожилая женщина не смогла назвать ни свою фамилию, ни имя, не вспомнила она откуда пришла. На наше сообщение в дежурной части отреагировали оперативно. Приехал сотрудник полиции: пообщался с бабушкой, успокоил всех и заверил, что сможет вернуть потерявшегося человека домой. В кратчайшее время установил место жительства женщины и лично отвел ее домой. Из-за волнения мы забыли спросить у него имя и фамилию. Но, в знак благодарности за помощь нам и пожилому человеку я решила написать письмо Александру Ивановичу Винникову. Вскоре на мое обращение откликнулись, и мы узнали имя полицейского, который к нам приезжал. Им оказался сотрудник пункта полиции № 12 отдела полиции №1 Управления МВД России по г. Самаре Сергей Барацков» - рассказала Ирина.

Сергей Барацков установил родственников пенсионерки и просто отвел ее домой. Как позже выяснилось, в вечернее время женщина находилась дома одна, в какой-то момент она вышла из квартиры, оставив дверь открытой. Дома ее не было более 4 часов. Убедившись, что здоровью пенсионерки ничего не угрожает, и  она находится под присмотром родных, старший лейтенант полиции Сергей Барацков продолжил нести  службу.

Теги: помощь гражданам

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