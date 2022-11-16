В Самаре подвели итоги фотоконкурса «Россия — страна безграничных возможностей

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В июле 2022 года на Молодёжном форуме «iВолга» Инклюзивный Ресурсный Центр объявил о старте фотоконкурса «Россия — страна безграничных возможностей». В нём приняли участие не только жители нашей страны с инвалидностью и без, но и государственные учреждения, и НКО. На своих личных страницах и стенах сообществ в социальной сети «Вконтакте» участники публиковали кадры и цитаты, которые, по их мнению, раскрывали тему «инклюзии».

Получили более 600 работ, среди которых отобрали 100 лучших кадров. Именно эти фотографии вошли в выставку. В дальнейшем она будет проходить в оффлайн- и онлайн-форматах: снимки будут опубликованы на информационных ресурсах нашей организации, а также размещены на стендах, которые будут выставляться на крупнейших городских мероприятиях.

Первая выставка в очном формате прошла в среду, 16 ноября, и была приурочена к Международному дню инвалидов. Также именно в этот день прошло награждение участников фотоконкурса из ТОП-10.

Победителями стали: Анастасия Карпенко (г. Самара), Дарья Маюк, Инклюзивная секция по фехтованию «Ангард», Светлана Телицына (г. Москва), Сергей Поюнов, Ольга Самородова, Федор Соболев (г. Санкт-Петербург), Анастасия Ткаченко (г. Евпатория), Светлана Шишкина (г. Кострома), Екатерина Дементьева (г. Пенза). Их работы были признаны лучшими из лучших. Лауреаты получили дипломы, кубки и специальные призы от нашей организации и партнеров.

– Сегодня мы не только объявили победителей конкурса, но и впервые показали выставку с самыми яркими снимками, которые для нас очень дороги и ценны, – поделилась исполнительный директор «Инклюзивного ресурсного центра» Наталья Родина. – Кадры были не просто интересны, а действительно цепляли души и сердца людей, которые говорили о них с восхищением. Самая важная мысль, которую мы хотели донести до зрителей: инклюзия – это не про слезы, печаль и жалобы, а про свершения людей, их радости, их любовь к миру. И видя эти невероятные фотографии, мы понимаем, что мир разный, но солнце и радость доступны всем. И в этом мы все равны.

Екатерина Дементьева и Дарья Тарасова (г. Санкт-Петербург), по решению почетных гостей мероприятия, победили в номинации «Выбор сердца».

– Я переполнен эмоциями. На некоторые снимки так и падает взгляд, ничего не могу с собой поделать. Все работы – жизненные, яркие, творческие, наполненные добротой, теплом и любовью. Это очень сильно цепляет, – рассказал Игорь Качелин, руководитель управления по делам инвалидов Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области. – Мы хотим показывать выставку на мероприятиях регионального и межрегионального уровня. И ближайшее из них – Международный день инвалидов. Мы хотим чтобы огромное количество людей смогло увидеть не только работы, а ознакомиться именно с цитатами. Потому это слова души каждого отдельного человека.

Фотоконкурс «Россия — страна безграничных возможностей» проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства экономического развития инвестиций Самарской области, Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, благотворительного фонда «Линия Добра "Линлайн"» и ПАО «Сбербанк», сообщает пресс-служба ММОО "Инклюзивный Ресурсный Центр".

Фото: пресс-служба ММОО "Инклюзивный Ресурсный Центр"