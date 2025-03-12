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В Самаре подведут итоги городской общественной акции «Женщина года-2024»

12 марта 2025 15:20
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Всех желающих приглашают присоединиться к празднованию и поддержать участниц акции.

В четверг,13 марта, в Самаре отметят финалисток городской общественной акции «Женщина года-2024». Акция признания проводится по инициативе общественной организации «Союз женщин городского округа Самара» при поддержке Администрации Самары. 

Цель мероприятия – повысить социальный статус женщин в современном обществе и привлечь внимание к их весомому вкладу в социально-экономическое развитие города. В этом году в рамках городской общественной акции были представлены семь номинаций: «Общественный деятель», «Специалист образования и науки», «Специалист здравоохранения», «Специалист производственной и непроизводственной сфер», «Представитель культуры и искусства», «Деловая женщина», «Руководитель». Отметим, что акция проходила в два этапа, в ходе которых экспертная комиссия оценивала не только профессиональные заслуги каждой участницы в ее сфере деятельности, но и учитывала ее общественную работу, социальную активность.

«Акция «Женщина года — 2024» станет событием, подчёркивающим значимость вклада женщин в развитие города и общества в целом. Уверена, что наша акция признания поможет выразить уважение и восхищение работой выдающихся самарчанок», – подчеркнула председатель городской общественной организации «Союз женщин городского округа Самара» Светлана Севенюк.

Всех желающих приглашают присоединиться к празднованию и поддержать участниц акции. Мероприятие состоится 13 марта 2025 года в ДК «Заря» по адресу: пр. 9 Мая, д.16. Начало – в 13:00.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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