В Самаре отметили 80-летие со дня проведения легендарного военного Парада 7 ноября 1941 года

212

Торжественное прохождение юных патриотов, посвященное 80-летию присвоения Куйбышеву статуса запасной столицы СССР в годы Великой Отечественной войны и легендарного военного парада 7 ноября 1941 года, прошло в онлайн-формате.

По традиции в регионе прошло свыше 3 тысяч специальных патриотических мероприятий, акций, программ, конкурсов во всех общеобразовательных, средне специальных, высших учебных заведениях, учреждениях культуры, промышленных предприятиях. Многие из них – локально и в онлайн формате.

«Сегодня – 80 лет со дня проведения военного парада в Запасной столице Куйбышеве! Легендарного парада, вписанного золотыми буквами в историю Великой Отечественной войны. В тот незабываемый день солдаты уходили на фронт, уходили в бессмертие. Многие из них не вернулись, отдав свои жизни за Родину. Второй год подряд из-за пандемии, вызванной распространением коронавирусной инфекции, ограничено проведение крупных событий с участием многочисленных парадных расчетов и гостей из регионов Российской Федерации и стран мира. Но это не помешало участникам из различных регионов России, городов и районов Самарской области, общественных организаций, силовых структур, учебных заведений, промышленных предприятий сплотиться в уже привычном онлайн формате и отдать память тем, кто ценой собственной жизни подарил свободу» - отметил губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров.

Ключевыми событиями Международного патриотического проекта «Парад Памяти» этого года стали возложение цветов к памятному знаку «Памяти военного парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве», выставка на площади имени Куйбышева, региональный онлайн-смотр строя и песни юнармейских отрядов, телемост "Самара-Москва-Воронеж" в музее «Парада Памяти» самарского Технического лицея, флэшмобы в социальных сетях «Мой Парад Памяти» на тему личного участия в Парадах Памяти и «Куйбышев - запасная столица» с рассказами обо всех гранях тылового города через призму истории своей семьи, эвакуированной с того или иного региона, города, района, предприятия.

Торжественное прохождение, посвященное 80-летию присвоения Куйбышеву статуса запасной столицы СССР в годы Великой Отечественной войны и легендарного военного парада 7 ноября 1941 года, прошло в онлайн формате. Юнармейские отряды, кадетские классы, военно-патриотические клубы, высшие и среднеспециальные учебные заведения, силовые структуры, промышленные предприятия, ветеранские и молодежные общественные организации из регионов Приволжского федерального округа, Санкт-Петербурга, Ленинградской области подготовили свои видеопоздравления, презентации, а также прохождения парадных расчетов по площадям регионов, муниципальных образований, своих учреждений. Важной составляющей онлайн парада стали воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. Все торжественные прохождения, поздравления, презентации, воспоминания смонтированы в один видеоряд, трансляция которого велась на региональных телеканалах и в социальных сетях.

Международный патриотический проект «Парад Памяти», посвященный истории военного парада и запасной столицы, реализуется с 2011 года и является одним из самых масштабных патриотических событий Приволжского федерального округа и России в целом. За 10 лет «Парад Памяти» стал визитной карточкой региона и сплотил 27 регионов России, 25 стран мира, свыше 150 общественных организаций, более 1000 образовательных учреждений, более 1,5 млн. участников специальных патриотических мероприятий и 10 млн. зрителей.

Видео здесь.