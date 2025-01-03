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В Самаре организовали праздничную программу и поездки на оленьих упряжках для детей с ограниченными возможностями здоровья

3 января 2025 20:35
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Участниками праздничной программы стали 50 ребят в возрасте от пяти до 18 лет.

В четверг, 2 января 2025 года, самарским ребятам с ограниченными возможностями здоровья и их родителям подарили настоящую зимнюю сказку. Их пригласили на праздничную программу с участием главных зимних героев – Деда Мороза и Снегурочки, экскурсию по контактному зоопарку в живом уголке «Сказка» в Красноглинском районе областной столицы. При этом гости смогли не только сфотографироваться и покормить с рук ламу и кроликов, но и прокатиться в оленьих упряжках.

Организаторами благотворительного мероприятия стали Общественная палата городского округа Самара и Самарская городская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов». Участниками праздничной программы стали 50 ребят в возрасте от пяти до 18 лет. В финале зрелищного праздника каждый маленький самарец получил сладкий подарок.

«Общение с животными очень хорошо влияет на детей, поэтому, я считаю, такие мероприятия очень важны. Мы уже планируем, если все будет благополучно, 1 июня привезти ребят сюда снова», – отметила руководитель самарской городской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Инна Бариль.


Отметим, что Администрация Самары ведет активную работу по социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в декабре они посетили серию предновогодних мероприятий – спектакли в муниципальном театре драмы «Камерная сцена» и Самарском Дворце ветеранов, Во Дворце культуры железнодорожников, Самарском художественном театре «Витражи», новогодние елки. 

«Мы особое внимание уделяем важнейшему вопросу – поддержке людей с особенностями здоровья. Так, продолжается работа по созданию безбарьерной среды, оборудованию рабочих мест, благоустройству общественных пространств», – отметила заместитель Главы городского округа Самара - руководитель городского Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева. 

В частности, начиная с 2018 года дети-сироты, инвалиды, растущие в малообеспеченных семьях, пишут письма Деду Морозу о своем заветном желании – принимают участие во всероссийской акции «Елка желаний», а благотворители помогают их мечтам стать реальностью.

 

Фото:   Администрация Самары

Теги: Самара

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