В Самаре награждили победителей викторины, приуроченной к 80-летию самарского троллейбуса 

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В воскресенье, 6 ноября, в Самаре отметят юбилейную дату в истории городского пассажирского транспорта. В этот день 80 лет назад был запущен первый троллейбус.

В преддверии праздника в соцсетях администрации Самары состоялась тематическая онлайн-викторина с вопросами о прошлом и настоящем городского троллейбуса.

В числе победителей – студентка Самарского филиала МГПУ Екатерина Лузанова и пенсионерка Татьяна Санкина. Участниц пригласили на экскурсию в музей МП «ТТУ», где им вручили памятные сувениры с символикой нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и ТТУ, а также транспортные карты, пополненные на сумму 1 500 рублей, и книги об истории МП «ТТУ».

Фото: администрация Самары