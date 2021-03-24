В Самаре наградили лауреатов конкурса «Краса и гордость УФСИН 2021» 

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Церемония проходила в самарском филиале редакции «Комсомольская правда». Награды сотрудницам УИС вручил главный редактор издания Ольга Афанасьева. Участницами конкурса стали 23 сотрудницы различных учреждений исполнения наказаний УФСИН России по Самарской области. Девушки с удовольствием рассказали о себе, увлечениях, любви к службе.

Победителем конкурса стала Юлия Пасичник, лейтенант внутренней службы, старший специалист по социальной работе группы социальной защиты и учета трудового стажа осужденных в ИК-15. Она получила диплом и ценный подарок.

Первой вице-мисс стала прапорщик внутренней службы Алина Пушкарская, младший инспектор отдела охраны ИК-26. Вторая вице-мисс – прапорщик внутренней службы Ольга Шамова, оператор группы надзора отдела безопасности ЛИУ-4.

Что касается номинаций, то «Красой России» стала лейтенант внутренней службы Валерия Муравьева.

В номинации «Мисс грация» лучшей признана лейтенант внутренней службы Анна Крафт.

Номинация «Мисс очарование» - старший лейтенант внутренней службы Екатерина Доронина.

Номинация «Мисс фотогеничность» - прапорщик внутренней службы Светлана Барышева.

Награжденных тепло поздравили организаторы мероприятия и сослуживцы, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области