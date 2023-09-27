В Самаре начала работу выставка-форум «Комфортная городская среда»

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В среду, 27 сентября, в ВЦ «Экспо-Волга» состоялось открытие выставки-форума «Комфортная городская среда».



Уже второй год подряд представители власти, бизнеса, финансовых институтов, отраслевых союзов встречаются на территории выставочного центра, где обмениваются опытом и знаниями для дальнейшей работы. На этот раз форум посетили специалисты из Оренбургской, Ульяновской, Ленинградской и Пензенской областей.

На протяжении трех дней для участников мероприятия будут проходить пленарные заседания и сессии по различным вопросам, связанным с благоустройством. Помимо обсуждений и семинаров участники также получили возможность ознакомиться с высокотехнологичными товарами и услугами, современными разработками, строительными материалами и оборудованием.



Первую сессию форума провела координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды регионального штаба Народного фронта Екатерина Гудзима. Речь шла про основные составляющие успешного проекта.



- Мы с коллегами вынесли на обсуждение топ-10 ошибок, которые совершаются при благоустройстве городской среды. Также мы пригласили опытное проектное бюро, представители которого рассказали про грамотный анализ пожеланий жителей. Поговорили и про дворы. Представители Кировского района поделились своим опытом. Они качественно прорабатывают проекты и реализуют их с очень высокой степенью удовлетворенности среди жителей. Это возможно благодаря открытому диалогу на каждом этапе. Не у всех муниципалитетов так получается. Поэтому мы хотим предоставить им рабочий алгоритм, чтобы они внедрили его в свою работу, - сообщила Екатерина Гудзима.



Начальник сектора благоустройства МБУ Кировского района Дарья Орлова посвятила свое выступление особенностям проектирования дворовых пространств.



- Перед началом благоустройства специалисты готовят дизайн-проект, чаще всего на основании пожеланий жителей, которые не всегда имеют необходимые для правильного планирования знания. Это сказывается на результате. Недостатки нередко становятся очевидны уже ближе к окончанию работ. Но если грамотно подойти к делу, этого можно избежать, - уточнила Дарья Орлова.



Также на сессии обсудили, каким должно быть детское игровое и спортивное оборудование, на что обратить внимание при его выборе, как продлить срок службы.



На второй сессии обсуждали лучшие муниципальные практики благоустройств, в числе которых

сквер на улице Авроры и парк «Молодежный».

Сквер на улице Авроры стал въездными воротами в город со стороны Южного моста. Сегодня здесь проходят праздники, отдыхают жители с детьми.



Сквер обновили по нацпроекту «Жилье и городская среда». Благодаря нему преобразился и парк «Молодежный». Из малоосвещенного и пустого пространства он превратился в современный уютный оазис для отдыха горожан. В 2021 году за реконструкцию парка проголосовали более 26 тысяч жителей, в 2022-м - более 27 тысяч.



На первом этапе благоустройства в парке были выполнены работы на участке от улицы Ново-Вокзальной до озера. Тогда появились пешеходные и велосипедные дорожки, детские и теннисные площадки, зоны отдыха. В 2023 году стартовал второй этап - от Воронежской до водоема. Тогда же восстановили озеро. Были учтены все пожелания самарцев, и теперь в центре парка есть прекрасный пруд с фонтаном.



В 2024 году планируется реализовать третий этап благоустройства, за него проголосовали 25 тысяч человек. Он включает в себя строительство скейт-парка, памп-трека, универсальной площадки для баскетбола и волейбола, площадок для мини-футбола, йоги, воркаута, детского комплекса, тренировочных зон. Также предусмотрено пространство для самовыражения - кирпичная стена для росписи граффити.



На форуме обсудили губернаторский проект «СОдействие». В рамках него в 2023 году в Самаре было создано и обновлено более 20 социально значимых объектов. Это комфортные площадки для детей и взрослых, места для занятий физкультурой и спортом, участки для выгула и дрессировки собак, а также территории с отремонтированными проездами, тротуарами и обустроенными парковочными местами.



Выставка продлится до 29 сентября.

Фото: администрация Самары