В Самаре наблюдается снижение подростковой преступности на 43,7%

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На заседании комиссии по профилактике правонарушений в Самара представили анализ уровня преступности, а также мер, направленных на пресечение и раскрытие преступлений, совершенных с использованием IT-технологий и средств мобильной связи.

В настоящее время фиксируется сокращение преступлений с участием подростков. Так, за 10 месяцев 2024 года на территории Самары наблюдается снижение подростковой преступности на 43,7%.

«Снижение уровня подростковой преступности можно оценивать как положительное явление, важную тенденцию, – подчеркнул и.о. главы города Самары Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara). – Однако нужно обратить внимание на рост числа преступлений, совершенных с использованием IT-технологий – это веяние времени и его нужно учитывать в дальнейшей работе по противодействию и профилактике правонарушений».

В 2024 году фиксируется рост преступлений, совершенных с использованием интернета и средств мобильной связи. Мошенники могут выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов, финансово-кредитных организаций, отправлять фишинговые письма или создавать поддельные сайты для сбора личных данных.

Для предотвращения таких преступлений проводится разъяснительная работа с жителями, распространяются памятки, рассказывающие как не попасть в сети мошенников.