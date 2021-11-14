В Самаре на следующей неделе распределят места в детских садах

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В Самаре автоматизировано распределят места в дошкольные учреждения на 2021-2022 год. Процедура пройдет в два дня на следующей неделе: 17 и 19 ноября. Информация для родителей появилась на сайте администрации города.

Чтобы избежать проблемных ситуаций, департамент образования рекомендует проверить актуальность данных на Портале образовательных услуг. Если, при заполнение документов, избежать ошибок не удалось, то следует обратиться в МФЦ для их исправления.

Стоит отметить, что родители вправе выбрать предпочтительные детские сады и указать их пять наименований в порядке убывания. Свободные места распределяются, исходя из ряда критериев:

наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;

даты регистрации ребенка в электронном реестре;

возраста ребенка по состоянию на 01.09.2021;

направленности группы.

Если ребенок получил место в том или ином дошкольном учреждение, то об этом родителям сообщат специалисты МДОУ. В течение десяти рабочих дней следует письменно подтвердить согласие, сообщает ГТРК Самара.