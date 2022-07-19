В Самаре на площади Куйбышева пройдёт фестиваль «Ярмарка вкусов», приуроченный к Дню работника торговли

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23 и 24 июля в Самаре на пл. Куйбышева будет проходить региональный фестиваль «Ярмарка вкусов», приуроченный к Дню работника торговли. Открытие фестиваля – в 11:00.

Фестиваль организован Правительством Самарской области. К участию в большом красочном празднике торговли приглашены в первую очередь производители продукции, получившие право на использование региональной символики «Самарский продукт».

«Ярмарка вкусов» – это региональный бренд, утвержденный по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в целях оживления ярмарочной торговли на территории региона. Он способствует привлечению внимания потребителей к товарам, произведенным на территории Самарской области, а также беспрепятственному доступу отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей на ярмарочную площадку.

В программе фестиваля

23 июля с 11:00 до 21:00:

- ярмарка товаров местных производителей по сниженным ценам;

- гастромаркет с дегустацией «Гриль а-ля рюс»;

- мастер-классы по приготовлению на открытом огне по секретным ресторанным рецептурам;

- интерактивная программа для детей;

- призы и подарки от партнёров и участников ярмарки;

- концерт.

24 июля с 11:00 до 18:00:

- ярмарка товаров местных производителей по сниженным ценам.

Весь субботний день на центральной сцене фестиваля будут работать яркие ведущие, гостей ждут выступления музыкальных и танцевальных коллективов, творческие и тематические программы. Хорошее настроение будут создавать аниматоры в костюмах. Также можно будет фотографироваться на тематически оформленных фотозонах.

Запланирован и своеобразный конкурс «народного признания»: в течение мероприятия гости фестиваля получают от аниматоров жетоны, которые могут отдать понравившемуся продавцу продовольственных или непродовольственных товаров. В конце мероприятия состоится награждение участника, собравшего наибольшее количество жетонов.

Торговые ряды фестиваля будут составлены по четырём основным направлениям «Ярмарки вкусов»:

1.Вкусы лета

Здесь будет представлена сезонная сельскохозяйственная продукция. Прилавки будут наполнены овощами, фруктами, ягодами и прочим изобилием продуктов, выращенных в Самарской области. Так как запах готовящегося на огне мяса является одним из вкусов лета, на площадке перед этим направлением пройдёт гастромаркет «Гриль а-ля рюс». В рамках фестиваля представлено несколько BBQ-станций, где готовят и продают еду, проводят кулинарные мастер-классы. Лучшие рестораны представят свои направления барбекю. В рамках фестиваля пройдёт чемпионат по приготовлению барбекю Best Gill Profi.

2. Вкусы времён

Самара – купеческий город, в котором всегда была развита торговля. На местах, предназначенных для торговли, организована продажа русских национальных украшений, предметов одежды, русская народная игрушка, живопись, гончарное производство. Также будут организованы мастер-классы по гончарному делу и по классической русской росписи.

3. Вкусы детства

Здесь будет представлена выпечка (блины, пирожки и т.д.) и различные хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, молочная продукция, мороженое, сахарная вата. Отдельное место займут самарские сыровары, которых в нашей области огромное количество. Также в рядах ярмарочной торговли будет представлена молочная продукция самарских фермеров – молоко, творог, сливочное и топлёное масло.

4. Вкусы Поволжья

В этом направлении будут представлены визитные карточки гастрономии и торговли нашего региона – местное пиво, рыба, раки. Планируются кулинарные мастер-классы по приготовлению царской волжской ухи. Здесь же гости ярмарки смогут приобрести сувенирную продукцию и изделия самарских ремесленников.

Каждое направление фестиваля будет занимать по 3 торговых ряда. Стилизованные под ярмарку лаерные конструкции будут служить как прилавками, так и зонами для питания гостей.