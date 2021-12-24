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В Самаре на 70-ом году жизни скончался Почетный начальник Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн, заслуженный врач России, академик РАМТН, доктор медицинских наук, член Союза журналистов России, профессор Олег Григорьевич Яковлев.

После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни талантливый организатор здравоохранения, блестящий учёный, внёсший значительный вклад в развитие отечественной гериатрии и геронтологии. О.Г. Яковлев первым в стране защитил докторскую диссертацию по геронтологии и гериатрии. Он – автор и соавтор более 350 научных трудов, лауреат первой премии РАМН и МЗРФ в области геронтологии.

Более 30 лет О.Г. Яковлев руководил Самарским областным клиническим госпиталем для ветеранов войн. Он

был избран первым президентом реабилитационной ассоциации госпиталей ветеранов войн.

За 30 лет руководства госпиталем О. Г. Яковлеву удалось вывести организацию в разряд самых успешных лечебных учреждений страны этого профиля.