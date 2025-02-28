В Самаре масштабно обновят оборудование официальных пляжей

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Несмотря на то, что на улице сейчас устойчивая минусовая температура, «телегу» готовят зимой: в течение ближайших 3,5 месяцев в Самаре будет вестись подготовка к открытию городских пляжей и купального сезона. В этом году рабочая концепция организации пляжного отдыха населения пересматривается.



Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дал поручение муниципалитетам усилить работу по оборудованию зон для купания и отдыха и довести такие зоны рекреации до достаточного соответствия стандартам.



«Далеко не каждый город страны может похвастаться большим количеством водоемов и такой протяженной береговой линией. Общая протяженность официальных самарских пляжей – порядка 4 км. Конечно же, они будут благоустроены, оснащение обновим. Запланировали 883 единицы нового оборудования – это раздевалки, теневые навесы, настилы и многое другое. А бывшее в использовании оборудование требует косметического ремонта. После приведения в порядок его также разместят на пляжах в установленный срок, чтобы купальный сезон стартовал вовремя, горожане и гости региональной столицы могли провести время с комфортом и в безопасности», – сказал заместитель главы города Самара Михаил Малыхин.



В этом году обустройством самарских пляжей по муниципальному заданию будет самостоятельно заниматься МАУ «Самарская набережная».



«В настоящее время ведется работа по оформлению земельных участков и участков водопользования. Организуются процедуры закупки нового пляжного оборудования, – рассказал директор МАУ г.о. Самара «Самарская набережная» Артемий Анисимов. – Отдельно позаботимся о сохранности имеющегося детского игрового оборудования – «корабликах». Оснащение будет демонтировано и перемещено на временное хранение до окончания паводка».



К купальному сезону подготовят 9 пляжей: в районе I очереди набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской); в районе II очереди набережной (от ул. Маяковского до дамбы у комплекса «КИНАП»); в районе IV очереди набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага); под Загородным парком; на спуске по ул. Советской Армии; в районе Барбошиной поляны; в районе СФГУП "Санаторий «Можайский" и пляж Красноглинского района; пляж на реке Волга в районе Фестивальной поляны (пр. Мастрюково) – на период проведения летнего Грушинского фестиваля и молодежного форума «iВолга».



Также рассматривается возможность увеличения количества городских пляжей, варианты прорабатываются.

Фото: администрация Самары