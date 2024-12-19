В Самаре к ответственности привлечен водитель маршрутки, совершивший проезд на красный свет светофора

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В ходе ежедневного мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции в одной из социальных сетей выявлена видеозапись, на которой водитель маршрутного автобуса осуществлял перевозку пассажиров, в нарушении Правил дорожного движения, подвергая опасности других участников дорожного движения.

Сотрудниками Госавтоинспекции проведена проверка, в ходе которой установлено, что сегодня, 19 декабря, ранним утром мужчина 1973 года рождения, управляя маршрутным транспортным средством марки Hyundai, допустил проезд на запрещающий (красный) сигнал светофора.

Нарушитель признал вину в совершении противоправного деяния. Полицейскими данный водитель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ - проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют всем участникам дорожного движения соблюдать Правила дорожного движения, быть бдительными и внимательными.

Водителю следует помнить, что от его действий зависит жизнь и здоровье окружающих участников дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО