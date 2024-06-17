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В Самаре искали мигрантов в увеселительных заведениях

17 июня 2024 12:39
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В Самаре искали мигрантов в увеселительных заведениях

В ходе рейда в досуговых заведениях сотрудники полиции выявили 8 нарушений миграционного законодательства.

Сотрудники Управления МВД России по г. Самаре совместно с представителями Добровольной народной дружины и при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области в вечернее время провели профилактическое мероприятие на территории Кировского и Промышленного районов областного центра.

В ходе рейда, в одной из букмекерских контор, расположенной на проспекте Кирова и в увеселительных заведениях, расположенных на территории парка им. 50-летия Октября сотрудники полиции выявили 8 нарушений миграционного законодательства. В отношении нарушителей составлены протоколы по ст.18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ».

Подобные мероприятия на территории областного центра проводятся на систематической основе.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 102.

 

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