В Самаре хуже всего с балансом работы и личной жизни у врачей и учителей

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Соблюдать баланс работы и личной жизни реже всего удается врачам и учителям. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные граждане из Самары.

Баланс работы и личной жизни соблюдают 47% работающих. 39% сосредоточены в основном на работе. 4% — на личной жизни. Причем в балансе сегодня чаще пребывают самарцы старше 45 лет. Судя по комментариям, из-за нехватки персонала на рынке труда молодежь вынуждена работать активнее, а зрелые горожане, хотя много работать не перестали, на рабочих местах чувствуют себя увереннее: из-за демографической ямы их еще долго некем будет заменить.



Среди представителей распространенных профессиональных групп о балансе работы и личной жизни чаще рассказывали фармацевты, продавцы и секретари. Тех, кто сосредоточен на работе, больше среди врачей и учителей.



Время проведения: 19 февраля — 14 марта 2024 года