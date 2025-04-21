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В Самаре художественный музей представит выставку авторов-фронтовиков и детей войны

21 апреля 2025 13:43
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В Самаре художественный музей представит выставку авторов-фронтовиков и детей войны

Выставка «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается»» откроется в Самарском областном художественном музее в четверг, 24 апреля. Она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают представители музея.

«В основе проекта — личности и творчество художников-фронтовиков и фронтовых художников, а также художников — детей войны»,— говорится в сообщении.

Проект подготовили Самарский областной художественный музей и Музей Победы (Москва) совместно со столичным Российским национальным музеем музыки. Выставка включает свыше 200 предметов живописи, графики и скульптуры. Среди авторов, работы которых представлены в экспозиции, — Исаак Цыбульник, Виктор Макеев, Алексей Шикин, Алексей Гландин, Борис Федоров, Николай Обрыньба, Аркадий Пластов, Михаил Богатырев, Самуил Адливанкин и Леонид Кривицкий.

Работы на выставке будут представлены из фондов Самарского областного художественного музея, Музея Победы, Российского национального музея музыки, Курского краеведческого музея и Самарской областной научной библиотеки. Живописный ряд дополнят письма, фотографии, стихи и дневники авторов экспозиции (письма художника Николая Слоневского и стихи художника Вадима Ростовцева). Выставка будет работать до 26 октября 2025 года включительно.

Символично, что экспозиция откроется именно в Самаре. В годы Великой Отечественной войны Куйбышев стал запасной столицей. В этот период в город были эвакуированы труппа Государственного академического Большого театра, Симфонический оркестр Всесоюзного радио, Ленинградская академическая хоровая капелла. Сюда же приехали работать многие деятели искусства и культуры. В их числе были композитор Дмитрий Шостакович, литераторы Алексей Толстой, Самуил Маршак и Валентин Катаев, а также художники Георгий Савицкий, Василий Ефанов, Аршак Михранян и Исаак Цыбульник, пишет Коммерсантъ-Волга.

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