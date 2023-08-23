В Самаре губернатор Дмитрий Азаров вручил государственные награды жителям области

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В среду, 23 августа, губернатор Дмитрий Азаров вручил государственные и региональные награды заслуженным жителям Самарской области. Среди награждаемых - многодетные семьи, военнослужащие, педагоги, представители предприятий и общественных организаций региона, работники сферы культуры, СМИ, муниципального управления.

Глава региона обратился к собравшимся: «Я безусловно восхищаюсь нашими земляками, талантливыми, трудолюбивыми, ответственными, неравнодушными людьми. Вместе мы делаем одно большое важное дело - создаем благополучие нашего региона, а значит всей страны. Важнейшая миссия».

Благодаря труду и таланту земляков у Самарской области немало достижений - в промышленности и сельском хозяйстве, в науке, образовании, здравоохранении, культуре, искусстве, спорте, во многих других сферах жизни, включая и государственное и муниципальное управление. И регион продолжает уверенно развиваться.

«Мы с вами, несмотря ни на какие трудности, продолжаем уверенно двигаться вперед согласно выработанной совместно стратегии лидерства Самарской области и воплощаем в жизнь самые смелые идеи, которые еще пять лет назад казались нерешаемой задачей. Мы это делаем, несмотря на удары по нашей экономике: и ковидные, и несправедливые беспрецедентные по своему масштабу санкции в отношении нашей страны, - отметил Дмитрий Азаров. - Это все чувствительный удар. Но мы этот удар держим, и с честью прошли очень сложный период прошлого года».

Руководитель области привел в пример АВТОВАЗ: несмотря на сложности, на тольяттинской площадке в этом году за 7 месяцев было произведено автомобилей в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, локализованы более 1100 комплектующих, предприняты усилия по обеспечению технологического суверенитета, что является важнейшей задачей страны.

Награждение состоялось в знаменательный день - день воинской славы России. «80 лет назад завершилось одно из величайших сражений в истории нашей страны - Курская битва, ознаменовавшая собой завершение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Именно с этого рубежа началось победное наступление советских войск, завершившееся взятием Берлина. Битва на огненной дуге стала символом высочайшего героизма, самоотверженности, патриотизма нашего народа», - отметил Глава региона. Наследники героических бойцов того времени - сегодняшние защитники Отечества. Сегодня Почетным знаком Губернатора Самарской области «За служение людям», Почетной грамотой и Благодарностью Губернатора Самарской области были отмечены представители оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области.

«С такими защитниками Отечества мы можем быть уверены: враг, как и восемь десятилетий назад, будет разбит, Победа будет за нами. И все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим, Президентом Владимиром Владимировичем Путиным будут успешно решены», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Николай К., сотрудник спецподразделения ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области, готовится отправиться в зону СВО на смену боевым товарищам. «Очень волнительно в такую знаменательную дату получать награду, 80 лет с момента победы наших дедов в Курской битве. Мы достойно продолжаем их дело, будем продолжать выполнять боевые задачи, Победа будет за нами», - сказал он.

Медали Дмитрия Устинова был удостоен генерал-майор в отставке Александр Серебряков. Уроженец Октябрьска и выпускник Сызранского летного училища в прошлом командовал полком в Афганистане, участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. В 1990-х Александр Серебряков руководил авиационной группировкой в Чечне и более 100 раз сам вылетал на выполнение боевых задач.

Как отметил губернатор Дмитрий Азаров, о вручении награды генерал-майору ходатайствовали все ветеранские организации региона. «Эта награда вручается вам одной из первых. Это новая региональная награда в честь нашего легендарного земляка Дмитрия Устинова. Я очень горд тем, что сегодня вручил ее вам», - обратился глава региона к Александру Серебрякову.

Почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» был удостоен Виктор Димитриев, директор ООО «К.Х. Волгарь» Большеглушицкого района. По его словам, эта награда – заслуга в том числе большего коллектива предприятия, которому в этом году исполнилось 25 лет.

«Мы начинали с маленькой бригады - 11 человек, 3800 гектаров земли было всего. На сегодняшний день мы обрабатываем 380 тысяч гектаров земли, входим в 10-ку землевладельцев России, имеем свои заводы по производству техники, занимаемся животноводством - в пределах 17 тысяч голов скота у нас, 5 племенных хозяйств. Коллектив сейчас более 4 тысяч человек», - рассказал он.

Добиться таких результатов, считает директор предприятия, удалось не только своим трудом, но и при поддержке области. «Приятно, что вы поддерживаете такую тенденцию, очень много внимания уделяете сельскому хозяйству, сельским поселениям, - обратился он к главе региона Дмитрию Азарову. - Действительно приятно с вами работать, вы вникаете во все вопросы. Удачи в работе и развитии нашей области».

Почетного звания «Заслуженный артист Самарской области» были удостоены артист Самарского театра юного зрителя «СамАрт» Игорь Рудаков, 32 года посвятивший сцене, и солистка балета Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Шостаковича Вероника Землякова, за годы работы исполнившая все заглавные партии классического и современного балетного репертуара в театре.

«Я являюсь представителем театральной династии, поэтому для меня было очень почетно и волнительно получить такую награду. Что касается партий в моем репертуаре, благодаря Самаре я получила возможность станцевать все, что только может мечтать танцевать прима-балерина. Горжусь, что продолжаю работать здесь в прекрасном Самарском театре оперы и балета, который теперь носит имя Дмитрия Шостаковича, огромное спасибо всем», - поделилась эмоциями Вероника Землякова.

Игорь Рудаков является не только актером, но также выступает как ассистент режиссера, принимает активное участие в общественной жизни самарского региона. Он обратился к Главе региона: «Огромное вам спасибо за то, что вы делаете не только для нашей области, но и для людей, которые в ней проживают. Есть такое выражение «как-то все у нас не для людей», а вот в нашей области - все для людей».

Почетным знаком Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» была награждена глава г.о. Самара Елена Лапушкина. Как отметил Губернатор, Елена Лапушкина, пройдя трудовой путь от рядового специалиста администрации района, многое сделала для столицы самарского региона.

«Готов вам и дальше помогать, особенно в том, за что у нас сердце болит больше всего – это исторический центр нашего города, - сказал Дмитрий Азаров, обращаясь к мэру. - Договорились, что администрация города разрабатывает специальную программу, надо дополнительные усилия предпринять, чтобы восстановить, сохранить сердце Самары. И на это прошу вас направить все усилия».

«Действительно, по историческому поселению мы разрабатываем концепцию, есть два пилотных проекта. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем вам ее презентовать, и в дальнейшем, конечно, воплощать в жизнь. Тем более, над этой концепцией работают очень талантливые люди и большое городское сообщество», - ответила Елена Лапушкина.

Почетной грамотой Президента РФ была награждена член Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Кристина Гнатюк, принимавшая активное участие в подготовке и проведении мероприятий всероссийского уровня, в том числе молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга», Российской студенческой весны и других молодежных событий.

«Третий куплет гимна Российской Федерации начинается со слов «Широкий простор для мечты и для жизни». Российская Федерация действительно является страной возможностей, а Самарская область - ее катализатор благодаря вам и вашей команде», - подчеркнула Кристина Гнатюк, обращаясь к губернатору.

Двум многодетным семьям региона – Кураевых и Романовых - был вручен орден «Родительская слава». Николай и Ирина Кураевы из Чапаевска воспитывают 13 кровных детей, стаж их семейной жизни – 24 года. В семье Надежды и Андрея Романовых из Безенчукского района 12 детей, в прошлом году супруги отметили 25-летие совместной жизни.

«Приятно, что наш труд ценит государство. Очень приятно, что президент и губернатор высоко оценивают такие семьи, как наша», - сказала Ирина Кураева.

Фото: Дмитрий Бурлаков