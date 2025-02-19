В Самаре главы районов проведут прямые линии с жителями

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В марте и апреле 2025 года главы внутригородских районов Самары на своих страницах в социальной сети Вконтакте проведут прямые эфиры с жителями.

В рамках прямой линии районные главы презентуют программы развития внутригородских районов на 2025 год. В прямом эфире озвучат темы, касающиеся благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, демонтажа незаконных объектов потребительского рынка и гаражей, районных социальные проектов.



Помимо этого, главы внутригородских районов ответят на вопросы жителей, поступившие заблаговременно в адрес районной администрации через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», также будут рассмотрены вопросы горожан непосредственно в эфире.



Вся дополнительная информация, в том числе даты проведения прямых линий будет размещаться в госпабликах администраций внутригородских районов Самары. Подробнее здесь.

Фото: администрация Самары