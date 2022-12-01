В Самаре дан старт ежегодной благотворительной акции «Ёлка желаний»

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В четверг, 1 декабря, состоялось торжественное открытие благотворительной акции «Ёлка желаний». В мероприятии приняли участие глава города Елена Лапушкина, начальник Управления МВД России по городу Самаре Дмитрий Урюпин, президент нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева, представители Росгвардии, глава Самарского внутригородского района городского округа Самара Роман Радюков.



Ежегодно в рамках акции жители города дарят подарки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Ребята загадывают желания и записывают их на карточках, которыми украшается новогодняя елка в Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации Самары.



В этом году «Ёлку желаний» будут украшать пожелания не только детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но и детей, проживающих в пунктах временного размещения граждан, прибывших из Украины.



Исполнить новогоднее желание ребенка может любой житель города. Для этого нужно прийти в Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации Самары по адресу ул. Куйбышева, 44, в одно из районных подразделений «Комплексного центра социального обслуживания населения» или в Думу городского округа Самара, снять с «Ёлки желаний» открытку и передать подарок для ребенка.



Акция «Ёлка желаний» продлится до 30 декабря.

Фото: администрация Самары