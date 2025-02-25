В Самаре будет создан Общественный совет ветеранов 

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24 февраля глава Самары Иван Носков провел совещание с представителями общественных организаций ветеранов.

В рамках совещания обсудили планы по взаимодействию, общественные организации представили свои проекты и планы мероприятий, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

«В Самаре более 30 городских и областных некоммерческих организаций, которые ведут активную работу по поддержке ветеранов. Нам важно чтобы эта работа продолжалась на благо старшего поколения военнослужащих и помогала воспитывать молодежь в духе патриотизма и любви к Родине. Со своей стороны, мы продолжим оказывать поддержку в их развитии. В текущем году в бюджете города заложили на эти цели более 7,5 млн рублей, - сказал глава города Самара Иван Носков. – Уверен, некоммерческие организации ветеранов примут участие во всех общегородских проектах и мероприятиях, приуроченных к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Программа празднования непосредственно Дня Победы будет представлена и согласована с советами ветеранов».

Председатель Самарского регионального отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Андрей Мастерков выступил с инициативой возобновить работу Общественного совета ветеранов при Главе города Самара, который когда-то существовал в областном центре.

Глава Самары и общественные объединения ветеранов поддержали эту идею.

Глава Самары поддержал инициативу присвоения Совету ветеранов Кировского района имя Почетного жителя Самары Владимира Чудайкина, которому накануне могло бы исполниться 100 лет. Владимир Иванович — советский танкист, участник Великой Отечественной войны и Герой Советского Союза. С 1987 возглавлял районный Совет ветеранов и принимал активное в общественной жизни города и области.

Фото: администрация Самары