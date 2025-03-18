В Самаре Андрею Тонковидову и Зое Гуркиной вручили медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

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В Самаре продолжается вручение медалей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, учрежденных Указом Президента РФ Владимира Владимировича Путина.



18 марта глава города Самара Иван Носков вместе с начальником Управления Росгвардии по Самарской области полковником полиции Евгением Панковым и заместителем председателя городской Думы Сергеем Рязановым навестили супружескую пару ветеранов Великой Отечественной войны Андрея Петровича Тонковидова и Зою Федоровну Гуркину и в торжественной обстановке вручили им медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.



«В этом году мы отметим 80-летие Победы в Великой Отечественной войне – это не просто очередная дата в календаре, это годовщина Победы нашего народа, символ стойкости, силы и мужества наших людей, которые не утратили надежду даже в самые сложные времена. Для меня ценно, что могу лично пообщаться с участниками событий тех лет, поговорить с ними о жизни и ее смысле, обсудить прошлое и будущее Самары и России, и другие значимые темы. Ветераны не теряют бодрости и оптимизма и буквально заряжают своей энергией, показывают нам, как стоит относиться к жизни и ее вехам», – отметил глава города Самара Иван Носков.



Творческим подарком для ветеранов стало выступление военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области. Андрей Петрович Тонковидов пообщался с юнармейцами, которые также прибыли поздравить ветеранов, и дал наставления исправно учиться, любить и честно работать на благо Родины.



«Самому молодому фронтовику — как например, Андрею Петровичу, не меньше 98 лет, и мы обязаны окружить их заботой и вниманием. Именно для них сейчас живое человеческое общение очень важно. Именно они были опорой нашей страны в период лихолетья и в непростое послевоенное время. Именно они стали тем стержнем, который позволил нашей Родине возродиться. А сегодня каждый из ветеранов вносит неоценимый вклад в сохранение исторической памяти. Наша обязанность – сделать все, чтобы они чувствовали наше уважение и признательность. Дай Бог им долгих лет жизни и крепкого здоровья!», – подчеркнул начальник Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Евгений Панков.



Военная судьба участника Великой Отечественной войны Андрея Тонковидова была непростой. В жарком июне 41-го года, когда его старшие братья лицом к лицу встретили первый удар фашистских войск, напавших на нашу страну, подросток Андрей Тонковидов самоотверженно трудился в тылу. Сам Андрей Петрович был призван в ряды вооруженных сил только в 1944-м. В марте победного 45-го его включили в состав конвоя, охранявшего эшелоны с военнопленными вермахта. После окончания Великой Отечественной войны Андрей Петрович долгое время служил во внутренних войсках МВД СССР. Затем, после выхода на пенсию, стал преподавателем по начальной военной подготовке в одном из учебных заведений Куйбышева.



Жена Андрея Петровича - Гуркина Зоя Федоровна, во время Великой Отечественной войны служила телеграфисткой на территории 1-го Украинского фронта. С 1953 года проживает в Куйбышеве. 33 года работала в архиве ЗАО «Завод Аэродромного оборудования». Награждена медалями «За победу над Германией», Орденом Отечественной войны 2 степени и другими наградами.



В Самаре уже вручено порядка 1,5 тысяч медалей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, учрежденных Указом Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Всего до 1 апреля будет вручено 1860 медалей.

Фото: администрация Самары