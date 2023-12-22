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В Самаре 22 декабря состоялся Олимпийский бал

22 декабря 2023 17:52
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Наградили лучших спортсменов и тренеров по итогам 2023 года.

В пятницу, 22 декабря, в Самаре во Дворце спорта им. Владимира Высоцкого состоялся традиционный Олимпийский бал - спортивный форум «Самарская губерния – спортивный регион». На мероприятии были подведены спортивные итоги года и награждены лучшие работники отрасли, победители и призеры конкурсов в области физической культуры и спорта, отмечены лучшие спортсмены, тренеры. Заслуженных спортсменов и тренеров наградил губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что 2023 год стал победным для многих спортсменов и спортивных команд нашей области. Как отметил Дмитрий Азаров, в спортивной отрасли губернии много достижений, но главное из них состоит в том, что сейчас более половины жителей региона регулярно занимаются физкультурой и спортом. С 2017 года количество таких жителей увеличилось почти на 20% - с 34% до почти 54%. Этому результату способствовало не только развитие спортивной инфраструктуры, но и пример, который подают спортсмены своими высокими достижениями.

«Колоссальные усилия по развитию спортивной инфраструктуры - в первую очередь благодаря нацпроектам, инициированным нашим национальным лидером Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Вы видите, какое количество новых ФОКов, футбольных полей, бассейнов, ледовых арен, площадок ГТО, доступных для всех жителей спортивных площадок уличного типа создается в нашем регионе, - обратился губернатор к собравшимся. – Более половины земляков следуют вашему примеру. Спорт высших достижений, спорт людей, сильных духом, привлекает к занятиям спортом, ведению здорового образа жизни тысячи жителей Самарской области».

Говоря о достижениях текущего года, Дмитрий Азаров особо отметил игровые виды спорта: «Никогда в истории Самарской, Куйбышевской области не было представлено столько команд в высших дивизионах спорта. Это и футбол - и мужской, и женский, - и баскетбол, волейбол, гандбол, хоккей. Вчера «Лада» вновь нас порадовала победой. Очень важно, что звездные команды нашего региона становятся кумирами для сотен тысяч мальчишек и девчонок, и ребята хотят равняться на них, а значит, заниматься спортом. Выдающиеся спортсмены в различных видах спорта – и единоборства, и велоспорт, гребля, легкая атлетика – каждый вдохновляет на занятия спортом. Лучшей пропаганды физкультуры и спорта, здорового образа жизни невозможно придумать. В этом и ваша высокая миссия, и наша задача по поддержке спорта высших достижений».

Отдельно губернатор поблагодарил тренеров – тех, кто работает по месту жительства с людьми разных возрастов, кто воспитывает юных спортсменов и доводит их до высот спортивного мастерства. «В Год педагога и наставника отдельные слова благодарности нашим тренерам. Многие их них, в прошлом сами показывавшие выдающиеся результаты как спортсмены, сегодня стали наставниками для десятков, а иногда и сотен ребятишек. Без детского тренера пирамида подготовки спортсменов просто невозможна, здесь основа, фундамент», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор акцентировал внимание на роли тренера в воспитании здорового человека: не все ребята становятся выдающимися мастерами спорта, но каждый воспитанник тренера со спортом и физкультурой дружит всю жизнь. «А благодаря тому, что каждый детский тренер является еще и воспитателем, растут люди сильные духом, настоящие патриоты нашей страны», - сказал глава региона. Абсолютное большинство сегодняшних героев - защитников Отечества в детстве занимались спортом, добавил Дмитрий Азаров.

За 9 месяцев 2023 года спортсменами Самарской области завоевано 1604 медали на всероссийских и международных соревнованиях, из них 530 золотых, 514 серебряных и 560 бронзовых медалей. В списки спортивных сборных команд России в текущем году вошли 1029 областных спортсменов.

По сложившейся традиции в ходе мероприятия были награждены спортсмены и тренеры, которые в этом году добились побед в разных направлениях и номинациях.

За вклад в развитие физкультуры и спорта Благодарностью Губернатора Самарской области был поощрен Александр Скопинцев - тренер-преподаватель спортивной школы олимпийского резерва № 5 г.о. Тольятти (спортивная борьба).

В 2023 году спортсмены-сурдлимпийцы Самарской области стали победителями и призерами международных соревнований «Летние игры сурдлимпийцев Мы вместе. Спорт». За высокие спортивные результаты Благодарственные письма Губернатора Самарской области были вручены спортсменам, ставшим чемпионами: Дмитрию Белобородову (дзюдо), Алексею Кудрину (велоспорт), Виталию Кузменкову (греко-римская борьба), Роману Мафтеуца (футбол (команда), а также их тренерам Вячеславу Алексееву (греко-римская борьба), Ивану Пестову (велосипедный спорт), Сергею Доркичеву (футбол).

Также были награждены победители областного конкурса на звание лучшего специалиста в области физкультуры и спорта, который проводится в регионе ежегодно.

В номинации «Тренер года по олимпийским видам спорта» отмечены Владимир Быков - старший тренер-преподаватель спортивной школы олимпийского резерва №3 Тольятти, мастер спорта России международного класса по легкой атлетике, Дмитрий Стрельцов - старший тренер-преподаватель спортивной школы олимпийского резерва № 6 министерства спорта Самарской области, мастер спорта СССР по гребному спорту, Сергей Герасимов - тренер-консультант Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области министерства спорта Самарской области, кандидат в мастера спорта по дзюдо.

В номинации «Детский тренер года» награды получили Светлана Князева - тренер-преподаватель спортивной школы САКСОР г.о. Самара, мастер спорта СССР по радиоспорту (ее воспитанница стала серебряным призеров в первенстве России 2023 года), Юлия Дуглер - тренер-преподаватель спортивной школы № 4 «Аврора» г.о. Самара, кандидат в мастера спорта по фитнес-аэробике (команды, которые она тренирует, регулярно занимают призовые места на соревнованиях), Вадим Дашков - тренер-преподаватель спортивной школы «Ладья», мастер спорта России по шашкам (его воспитанник в первенстве Европы стал серебряным призером по дисциплине «молниеносная игра»).

Дмитрий Азаров подчеркнул: в сегодняшнее время, когда участвовать в международных соревнованиях российским спортсменам гораздо сложнее - они испытывают колоссальное давление, тренерам удается выводить их к турнирам в оптимальной форме и достигать высоких результатов.

«Очень важно и ценно, когда человек имеет возможность передавать мастерство детям, имеет не только талант спортсмена, но и талант наставника», - отметил он. Губернатор заверил: в регионе обязательно продолжится поддержка тренеров, спорта высших достижений, развитие детского спорта, дальнейшее укрепление материально-технической базы отрасли, создание условий для занятий физкультурой и спортом.  

«Залогом тому - решение Президента страны, озвученное вчера на стратегическом совете, о продлении национальных проектов уже до горизонта 2036 года. Все планы будут обновлены, выстроены заново, а значит, и направление спорта и физкультуры будет получать и впредь личную поддержку Президента страны Владимира Владимировича Путина», - отметил Дмитрий Азаров.

В завершение губернатор поздравил участников олимпийского бала с наступающим Новым годом. «Россия сильна своими патриотами, сильными духом людьми. Пусть следующий год будет победным по всем видам спорта и по всем фронтам», - пожелал он собравшимся.

 

Фото:   Юлия Рубцова

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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