В России предложили ввести дополнительный выходной для родителей детей до 18 лет

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Член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко предложил раз в месяц давать дополнительный выходной для одного из работающих родителей детей до 18 лет.

Документ, направленный в Министерство труда и социальной защиты России, появился в распоряжении Life.ru.

«Введение дополнительного выходного дня не только повысит эффективность семейного воспитания, но и будет способствовать укреплению традиционных семейных ценностей, — отметил Марченко.

Также дополнительный выходной, по его словам, позволит формировать более тесные эмоциональные связи между поколениями, пишет РТ.