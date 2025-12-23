В России планируется развитие технологий грузовых и пассажирских дирижаблей

В России до 2035 года планируется развитие технологий грузовых и пассажирских дирижаблей. Это следует из утвержденной десятилетней концепции научно-технологического развития транспортной отрасли, передает ТАСС.



Аэростаты вошли в список перспективных транспортных технологий концепции научно-технологического развития транспорта до 2035 года. Ее уже утвердило правительство, пишет "Газета.Ru".



Также в перечне оказались гражданские сверхзвуковые самолеты, воздушные суда с вертикальным взлетом и посадкой, конвертопланы, экранопланы и средства аэромобильности.



На земле чиновники видят перспективы в электромобилях и технологии магнитной левитации.

Фото: pxhere.com