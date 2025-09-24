В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя

130

Жанна работает педагогом дополнительного образования в Самарском музыкальном училище им Д. Г. Шаталова. Она постоянный участник гуманитарных поездок на Донбасс и в Курскую область, участник тольяттинского автопробега «Маршрут памяти: Единство сердец", дважды победитель смотра-конкурса "Встанем за Отечество!".

Зрителями концерта стали участники специальной военной операции, проходящие лечение в госпитале.

«Концерты в госпитале - это , в первую очередь, благодарность нашим бойцам за их подвиг и отвагу, это поддержка, внимание и забота со стороны тех, кто находится в тылу. Парни должны знать, что мы всегда с ними, мы вместе.

Музыка помогает уменьшить стресс, улучшить настроение, а это в свою очередь влияет на процесс выздоровления.

Пою самые разные песни: о вечных человеческих ценностях, о Родине, о любви и семье, о дружбе. Так же исполняю и авторские песни, которые бойцы очень тепло встречают”, - поделилась Жанна.

Некоторые песни исполнительницы давно уже ушли на фронт и поддерживают наших бойцов в зоне СВО.

Фото: минкульт СО