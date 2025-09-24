Я нашел ошибку
Главные новости:
Почему возникает такое состояние и как его избежать.
Врач-невролог рассказала о причинах появления сонного паралича
При направлении потребителем соответствующего отказа.
Автоматическое продление онлайн-подписок планируется запретить
Комплекс ГТО помогает вовлечь широкие слои населения в систематические занятия физкультурой и спортом.
Сборная региона отправляется на всероссийский фестиваль ГТО среди школьников в «Артек»
Некоторые песни исполнительницы давно уже ушли на фронт и поддерживают наших бойцов в зоне СВО.
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
МРОТ в РФ вырастет более чем на 20%.
С 2026 года МРОТ в России составит 27093 рубля
Самые длинные праздники будут с 31 декабря по 11 января.
Как россияне будут отдыхать в 2026 году
По тактическому замыслу, огонь вспыхнул на втором этаже в комнате для приема пищи в результате короткого замыкания.
В Самаре пожарные провели учение в здании банка
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя

24 сентября 2025 21:45
Некоторые песни исполнительницы давно уже ушли на фронт и поддерживают наших бойцов в зоне СВО.

Жанна работает педагогом дополнительного образования в Самарском музыкальном училище им Д. Г. Шаталова. Она постоянный участник  гуманитарных поездок на Донбасс и в Курскую область, участник тольяттинского автопробега «Маршрут памяти: Единство сердец", дважды победитель смотра-конкурса "Встанем за Отечество!".

Зрителями концерта стали участники специальной военной операции, проходящие лечение в госпитале.

«Концерты в госпитале - это , в первую очередь, благодарность нашим бойцам за их подвиг и отвагу, это поддержка, внимание и забота со стороны тех, кто находится в тылу. Парни должны знать, что мы всегда с ними, мы вместе.
Музыка помогает уменьшить стресс, улучшить настроение, а это в свою очередь влияет на процесс выздоровления.
Пою самые разные песни: о вечных человеческих ценностях, о Родине, о любви и семье, о дружбе. Так же исполняю и авторские песни, которые бойцы очень тепло встречают”, - поделилась Жанна.

Некоторые песни исполнительницы давно уже ушли на фронт и поддерживают наших бойцов в зоне СВО.

 

Фото:   минкульт СО

