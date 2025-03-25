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В регионе утверждён новый перечень востребованных специальностей

25 марта 2025 16:12
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В него вошли три новые профессии: инженер-программист, инженер-проектировщик и оператор почтовой связи.

В него вошли три новые профессии: инженер-программист, инженер-проектировщик и оператор почтовой связи. Эти специальности отвечают потребностям крупных работодателей региона

Теперь в региональном законе «О молодом специалисте в Самарской области» значится 77 профессий. Согласно закону выпускники, которые впервые трудоустраиваются по востребованным направлениям, получают выплаты в течение трёх лет — по одной за каждый отработанный год. Также им может быть компенсирована часть расходов на аренду жилья, научно-исследовательскую деятельность и образование. С 2023 года появилась дополнительная мера поддержки молодых специалистов — частичная компенсация затрат на ежемесячный платёж по ипотечному кредиту.

«Закон о молодом специалисте в Самарской области действует с 2016 года и доказал свою эффективность. Более 80% выпускников, получивших меры поддержки, продолжают работать на предприятиях, где они начали свою карьеру после учёбы. Ещё около 10% остаются в отрасли», — отметил директор Кадрового центра Самарской области Александр Митюхин.

Он также добавил, что в 2024 году эффективность закона о поддержке молодых специалистов в Самарской области подтверждается увеличением числа его получателей. Так, финансовую помощь получили 257 молодых специалистов — это на 43% больше по сравнению с 2023 годом.

Служба занятости в рамках нацпроекта «Кадры» уделяет особое внимание молодёжи. В этом году Самарская область участвует в пилотном проекте по профориентации и маршрутизации школьников и студентов, которым карьерные консультанты смогут помочь с выбором профессии и поиском первой работы.

 

Фото:  freepik.com

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