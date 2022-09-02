В регионе вручили служебные удостоверения и табельное оружие молодым сотрудникам ОВД

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Сегодня в торжественной обстановке состоялась церемония вручения служебных удостоверений и табельного оружия молодым сотрудникам ОВД Самарской области, окончившим в этом году образовательные учреждения МВД России.

Мероприятие прошло на Мемориальном комплексе памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, у Вечного огня. Юношей и девушек поздравили заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Юрий Сафронов, заместитель начальника Управления – начальник отдела морально-психологического обеспечения УРЛС ГУ МВД России по Самарской области подполковник внутренней службы Дмитрий Митюрин.

Пожелав гордо нести звание сотрудника органов внутренних дел и с честью служить во благо России, заместитель начальника областного главка Юрий Сафронов вручил молодым офицерам их первые служебные удостоверения. «Служите закону и чтите традиции, которые создали и поддерживают ваши товарищи. Желаю вам успехов в службе», – отметил генерал-майор внутренней службы.

Далее молодые сотрудники отправились в служебный тир, чтобы отработать упражнение - стрельбу из пистолета Макарова с 25 метров.

Завершилось мероприятие коллективным посещением музея истории органов внутренних дел Самарской области.

Фото: ГУ МВД СО