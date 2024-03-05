В регионе стартовал первый этап командно-штабного учения

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5 марта в Самарской области стартовал первый этап Всероссийского командно-штабного учения с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров.

На первом этапе тренировки проведены сбор и оповещение руководящего состава Самарской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, развернут межведомственный оперативный штаб, оперативный штаб Главного управления МЧС России по Самарской области, приведены в готовность силы и средства в составе аэромобильной группировки и подвижного пункта управления, а также территориальной подсистемы РСЧС региона, предназначенные для ликвидации ЧС в паводкоопасный период и пожароопасный сезон.

В МЧС России в режиме видеоконференцсвязи было проведено совещание под руководством Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова по плану проведения Всероссийских КШУ. В совещании в режиме видеоконференцсвязи приняли участие временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов, временно исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Самарской области - руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Александр Винников, а также представители заинтересованных министерств и ведомств Самарской области.

В здании Правительства Самарской области проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на котором определены направления сосредоточения основных усилий, порядок управления и взаимодействия между службами в ходе тренировки.

По тактическому замыслу первого этапа учения, в результате притока талых вод, осадков и увеличения сброса воды Жигулевской ГЭС, уровень воды в реке Волга у г. Самара достиг критической отметки.

Происходит затопление территорий населенных пунктов. Подтопленными оказались 44 дома с населением более 2000 человек.

На месте условной ЧС развернуты силы и средства МЧС России, проводятся работы по ликвидации подтопления, а также по обеспечению пропуска паводков вод.

Силы и средства Волжского спасательного центра задействованы в проведении мероприятий по чернению и распиловке льда на р. Татьянка.

Для мониторинга обстановки применяются беспилотные авиационные системы.

Развернуты пункты временного размещения.

«В Самарской области проходит первый этап всероссийских командно-штабных учений. Отрабатываются мероприятия по предупреждению возможных ледовых заторов на водных объектах, путем проведения чернения и распиловки льда силами МЧС России. Демонстрируется готовность сил и средств к возможным подтоплениям. Силы средства МЧС России к ликвидации природной стихии готовы. Всего в проведении первого этапа командно-штабного учения задействовано 1987 человек, 239 единиц техники и 19 плавсредств», - отметил заместитель начальника управления по гражданской обороне и защите населения Главного управления МЧС России по Самарской области Денис Скороходов, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО