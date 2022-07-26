В регионе сотрудники Росгвардии контролируют безопасность мест детского отдыха

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В разгар летнего сезона сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области особое внимание уделяют контролю качества охранных услуг в учреждениях с массовым пребыванием детей. В настоящее время в регионе активно действуют 40 мест детского отдыха. Их безопасность обеспечивают сотрудники более двух десятков охранных организаций.

За уровнем их работы внимательно следят сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений Росгвардии. Так, в ходе мониторинговых мероприятий, был выявлен ряд административных правонарушений. Виновные лица понесли административную ответственность в рамках действующего законодательства.

"Работник частной охранной организации, оказывающей охранные услуги в местах детского отдыха, в обязательном порядке должен иметь правовой статус частного охранника, подтвержденный наличием удостоверения частного охранника. А охранная организация, которая предоставляет данные услуги, обязана иметь лицензию, позволяющую оказывать охранные услуги на объекте, к которому применены антитеррористические требования. Кроме того, охранник должен четко знать свои должностные обязанности и уметь пользоваться кнопкой тревожной сигнализации, выведенной на пульт вневедомственной охраны Росгвардии", - отметил заместитель начальника отдела лицензионно-разрешительной работы по Самаре и Волжскому району Управления Росгвардии по Самарской области подполковник полиции Денис Полшков, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области