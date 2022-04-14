В регионе проведен третий, завершающий, этап командно-штабного учения МЧС России

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Сегодня в Самарской области проведен 3, завершающий, этап командно-штабного учения МЧС России.

Основной целью заключительного этапа являлась отработка практических совместных действий пожарных подразделений различных ведомств и оперативных служб правоохранительных органов по тушению крупных природных пожаров.

В Красноярском районе, проведена тренировка ликвидации ландшафтных лесных пожаров, создавших угрозу населенным пунктам. По легенде пламя охватило площадь в 12 Га.

Силами и средствами аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Самарской области, Волжского спасательного центра МЧС России, пожарно-химической станции лесного хозяйства, областной противопожарной службы Самарской области и пожарного поезда действия по ликвидации условных пожаров были успешно отработаны.

«На сегодняшних учениях все вопросы по взаимодействию как с федеральными органами власти, так и с органами власти Самарской области, органами местного самоуправления, отработаны. Задачи выполнены, цели достигнуты», - прокомментировал руководитель учений – начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления Иван Савенков.

Всероссийские командно-штабные учения проводились с 13 по 15 апреля. На 3 этапе тренировки к ликвидации условной ЧС, связанной с природными пожарами, привлекалась группировка сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе 89 человека личного состава и 21 единиц техники, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО