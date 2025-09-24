140

Министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов провёл заседание Координационного совета по взаимодействию с Движением Первых при Губернаторе Самарской области. На встрече обсудили результаты работы Движения Первых в первой половине 2025 года и планы на текущий год. В заседании приняли участие члены совета, руководители профильных ведомств, а также активисты Движения. В режиме ВКС к совещанию подключились главы муниципальных образований региона.

Движение Первых, созданное в 2022 году по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, является самым масштабным объединением детей и молодёжи в стране. В Самарской области Движение объединяет уже более 300 000 участников – молодёжи, наставников и родителей.

«Благодаря поддержке Губернатора и Правительства Самарской области, членов регионального координационного совета осуществляют свою деятельность 37 местных и 1 025 первичных отделений Движения Первых. Продолжается работа с дошкольными учреждениями, учреждениями культуры, спорта, молодежной политики. Разумеется, в тех учреждениях, где активно занимаются дети и молодежь», - рассказал министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов.

В настоящее время в регионе функционируют 28 Центров Первых – молодёжных пространств для встреч и совместного творчества активистов Движения. Для решения задачи по охвату всех территорий, главам муниципальных образований, где эта работа ещё не начата, поручено оказать содействие в выделении помещений.

Дополнительную поддержку окажет проект «Флагманы возможностей», в рамках которого Центры получат необходимое оборудование и мебель. Проект реализуется при поддержке федерального офиса Движения Первых. Самарская область стала пилотным регионом, где реализуется такая инициатива. «Уверен, что это станет отличным подспорьем, особенно в маленьких и отдалённых районах. И Центры станут точками притяжения для ребят», - подчеркнул Владимир Усов. Таким, например, стало уличное пространство в Волжском районе. Ещё одно пространство готовится к открытию в Октябрьске, там удалось предусмотреть оформление тематического пространства Первых на «Алее мечты» в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Как рассказала председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области, советник Губернатора по молодёжной политике Кристина Гнатюк Движение Первых реализует в регионе десятки всероссийских и региональных программ.

«В этом году запланировано более 60 событий по разным направлениям: от волонтерства и искусства до беспилотного спорта», - сказала советник. В их числе – Всероссийский проект «Первая помощь», где совместно с организациями «Российский красный крест» и «Волонтёры-медики» планируется обучить навыкам доврачебной помощи более 2000 человек. В рамках программы «Мы – граждане России!» свои первые паспорта до конца года получат более 4000 подростков. Кроме того, как пилотный регион проекта «Первые в науке», Самарская область откроет 20 научных клубов для молодых исследователей по трём направлениям: «Юные техники» (робототехника и 3D-моделирование), «Юные программисты», «Юные натуралисты».

Активно ведется работа по вовлечению подрастающего поколения в патриотическую повестку. Ежегодно реализуется проект «Хранители истории», в рамках которого ребята изучают памятные места своей малой Родины, ухаживают за памятниками и несут почётные караулы. А творческие Хранители смогут проявить себя в региональном конкурсе «Шеврон форму красит». Лучшие пять команд получат шевроны по своим наброскам.

Осенью стартуют новые проекты, поддержанные Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым: форум патриотического воспитания «Герои нашего времени», фестиваль «Мой первый КВН», школа медиа-центров «Движение в кадре» и программа «Навигаторы будущего» по подготовке молодых вожатых.

Самарские активисты демонстрируют высокие результаты на всероссийском уровне. Победу в проекте «МедиаПритяжение» одержала Анна Иванова из Сергиевского района. Максим Епифанов из Отрадного вышел в финал чемпионата «Пилоты Будущего». Отряд «НашеВремя» из Богатовского района в составе сборной Приволжского федерального округа завоевал второе место в финале игры «Зарница 2.0» в Волгограде, а семья Шваловых-Мусиных представила область на «Семейной зарнице».

От лица Совета Первых – детского совещательного органа выступил Евгений Барышев, активист из Исаклинского района. Текущий созыв уже завершил работу, сейчас идет отбор новых активистов, которые будут создавать инициативы и представлять интересы ребят из своих муниципалитетов на региональном уровне. Евгений рассказал собравшимся о том, что ими был разработан типовой план работы Совета Первых.

Владимир Усов поблагодарил администрации муниципалитетов, а также руководителей местных и первичных отделений за активное участие в организации работы Движения на местах. Министр отметил инициативность и неравнодушное отношение к делу и подчеркнул, что важно консолидировать усилия по развитию молодёжной политики в регионе.

«Это позволяет нам объединять усилия для создания единого воспитательного пространства», – резюмировал Владимир Усов.

В завершении встречи министр пригласил участников встречи принять участие в XIII Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава». Регистрация в волонтёрский корпус открыта до 25 сентября по ссылке (http://vk.cc/cNeNqt).

Фото: региональное отделение Движения Первых Самарской области