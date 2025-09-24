Я нашел ошибку
Главные новости:
В перечень экспонатов выставки включены работы, выполненные художниками в разных техниках: гобелен, керамика, резьба по дереву и т.д.
В Рождествено открылась выставка работ самарских художников «Самарская Лука: далекая и близкая»
В рамках федерального проекта «Большие гастроли» театр привез в столицу Поволжья лучшие постановки.
Впервые в Самаре начались гастроли Иркутского ТЮЗа им. А. Вампилова
В первую очередь подача тепла будет осуществляться в детские социальные учреждения.
С 25 сентября в Самаре стартует отопительный сезон
В экспозиции представлены более 50 компаний из России, Беларуси и Китая, которые демонстрируют последние разработки в области промышленного производства.
В Самаре состоялось торжественное открытие 23-й Международной  выставки «Промышленный салон» 
Команда Самарской области активно участвовала во всех дисциплинах финала. Сергей Глушков успешно прошел все испытания.
Житель Сергиевского района – двукратный чемпион Всероссийского марафона «Земля спорта»
Кинорежиссер Аскар Бисембин: «В Самарской области за нас решают все оргвопросы по съемкам»
В губернии идет активный процесс съемок комедии «Новости»
В Самаре ночью +9, +11°С, днем +11, +13°С.
25 сентября в регионе небольшой дождь, до +15°С
Церемония закрытия и награждение победителей второго заезда Игры состоялась на Мамаевом Кургане у монумента воинской славы «Родина-мать зовёт!». 
Отряд «НашеВремя» из Самарской области вошел в десятку лучших команд игры «Зарница 2.0»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.35
-0.67
EUR 99.04
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
В Самаре завершились международные соревнования по кибербезопасности VolgaCTF 2025
Самарская организация Союз архитекторов России приглашает на выставку и арт-маркет Архитектурный тур «Открытый воздух»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В регионе прошло заседание координационного совета - обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых

24 сентября 2025 14:10
140
В Самарской области Движение объединяет уже более 300 000 участников – молодёжи, наставников и родителей.

Министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов провёл заседание Координационного совета по взаимодействию с Движением Первых при Губернаторе Самарской области. На встрече обсудили результаты работы Движения Первых в первой половине 2025 года и планы на текущий год. В заседании приняли участие члены совета, руководители профильных ведомств, а также активисты Движения. В режиме ВКС к совещанию подключились главы муниципальных образований региона.
Движение Первых, созданное в 2022 году по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, является самым масштабным объединением детей и молодёжи в стране. В Самарской области Движение объединяет уже более 300 000 участников – молодёжи, наставников и родителей.  
«Благодаря поддержке Губернатора и Правительства Самарской области, членов регионального координационного совета осуществляют свою деятельность 37 местных и 1 025 первичных отделений Движения Первых. Продолжается работа с дошкольными учреждениями, учреждениями культуры, спорта, молодежной политики. Разумеется, в тех учреждениях, где активно занимаются дети и молодежь», - рассказал министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов. 
В настоящее время в регионе функционируют 28 Центров Первых – молодёжных пространств для встреч и совместного творчества активистов Движения. Для решения задачи по охвату всех территорий, главам муниципальных образований, где эта работа ещё не начата, поручено оказать содействие в выделении помещений. 
Дополнительную поддержку окажет проект «Флагманы возможностей», в рамках которого Центры получат необходимое оборудование и мебель. Проект реализуется при поддержке федерального офиса Движения Первых. Самарская область стала пилотным регионом, где реализуется такая инициатива. «Уверен, что это станет отличным подспорьем, особенно в маленьких и отдалённых районах. И Центры станут точками притяжения для ребят», - подчеркнул Владимир Усов. Таким, например, стало уличное пространство в Волжском районе. Ещё одно пространство готовится к открытию в Октябрьске, там удалось предусмотреть оформление тематического пространства Первых на «Алее мечты» в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 
Как рассказала председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области, советник Губернатора по молодёжной политике Кристина Гнатюк Движение Первых реализует в регионе десятки всероссийских и региональных программ. 
«В этом году запланировано более 60 событий по разным направлениям: от волонтерства и искусства до беспилотного спорта», - сказала советник. В их числе – Всероссийский проект «Первая помощь», где совместно с организациями «Российский красный крест» и «Волонтёры-медики» планируется обучить навыкам доврачебной помощи более 2000 человек. В рамках программы «Мы – граждане России!» свои первые паспорта до конца года получат более 4000 подростков. Кроме того, как пилотный регион проекта «Первые в науке», Самарская область откроет 20 научных клубов для молодых исследователей по трём направлениям: «Юные техники» (робототехника и 3D-моделирование), «Юные программисты», «Юные натуралисты».
Активно ведется работа по вовлечению подрастающего поколения в патриотическую повестку. Ежегодно реализуется проект «Хранители истории», в рамках которого ребята изучают памятные места своей малой Родины, ухаживают за памятниками и несут почётные караулы. А творческие Хранители смогут проявить себя в региональном конкурсе «Шеврон форму красит». Лучшие пять команд получат шевроны по своим наброскам.
Осенью стартуют новые проекты, поддержанные Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым: форум патриотического воспитания «Герои нашего времени», фестиваль «Мой первый КВН», школа медиа-центров «Движение в кадре» и программа «Навигаторы будущего» по подготовке молодых вожатых.
Самарские активисты демонстрируют высокие результаты на всероссийском уровне. Победу в проекте «МедиаПритяжение» одержала Анна Иванова из Сергиевского района. Максим Епифанов из Отрадного вышел в финал чемпионата «Пилоты Будущего». Отряд «НашеВремя» из Богатовского района в составе сборной Приволжского федерального округа завоевал второе место в финале игры «Зарница 2.0» в Волгограде, а семья Шваловых-Мусиных представила область на «Семейной зарнице».
От лица Совета Первых – детского совещательного органа выступил Евгений Барышев, активист из Исаклинского района. Текущий созыв уже завершил работу, сейчас идет отбор новых активистов, которые будут создавать инициативы и представлять интересы ребят из своих муниципалитетов на региональном уровне. Евгений рассказал собравшимся о том, что ими был разработан типовой план работы Совета Первых.
Владимир Усов поблагодарил администрации муниципалитетов, а также руководителей местных и первичных отделений за активное участие в организации работы Движения на местах. Министр отметил инициативность и неравнодушное отношение к делу и подчеркнул, что важно консолидировать усилия по развитию молодёжной политики в регионе.
«Это позволяет нам объединять усилия для создания единого воспитательного пространства», – резюмировал Владимир Усов.
В завершении встречи министр пригласил участников встречи принять участие в XIII Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава». Регистрация в волонтёрский корпус открыта до 25 сентября по ссылке (http://vk.cc/cNeNqt).

 

Фото: региональное отделение Движения Первых Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В экспозиции представлены более 50 компаний из России, Беларуси и Китая, которые демонстрируют последние разработки в области промышленного производства.
24 сентября 2025, 16:17
В Самаре состоялось торжественное открытие 23-й Международной  выставки «Промышленный салон» 
В экспозиции представлены более 50 компаний из России, Беларуси и Китая, которые демонстрируют последние разработки в области промышленного производства. Экономика
17
Команда Самарской области активно участвовала во всех дисциплинах финала. Сергей Глушков успешно прошел все испытания.
24 сентября 2025, 16:09
Житель Сергиевского района – двукратный чемпион Всероссийского марафона «Земля спорта»
Команда Самарской области активно участвовала во всех дисциплинах финала. Сергей Глушков успешно прошел все испытания. Общество
23
Кинорежиссер Аскар Бисембин: «В Самарской области за нас решают все оргвопросы по съемкам»
24 сентября 2025, 15:51
В губернии идет активный процесс съемок комедии «Новости»
Кинорежиссер Аскар Бисембин: «В Самарской области за нас решают все оргвопросы по съемкам».    Общество
45
В центре внимания
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  13:42
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
166
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  10:37
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
211
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
24 сентября 2025  09:58
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
224
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
23 сентября 2025  14:01
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
407
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
23 сентября 2025  12:46
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
398
Весь список